Résidence Charles Ginesy à Guillaumes (06)
4.7 (3)
Maison de retraite / EHPAD à Guillaumes (06)
Avenue Payani, 06470 Guillaumes
Les points forts de l'établissement
Habilitée APA, ASH et APL/ALS Cadre de montagne calme à Guillaumes Résidence à taille humaine, groupe DomusVi
À propos de l'établissement
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Résidence Charles Ginesy
Questions fréquentes
La résidence accepte-t-elle l'aide sociale à l'hébergement ?
Oui, la Résidence Charles Ginesy est habilitée à l'aide sociale à l'hébergement (ASH). Ce dispositif permet aux personnes disposant de ressources insuffisantes de financer leur hébergement. Elle est également habilitée APA et APL/ALS pour alléger le reste à charge des familles.
Où se situe exactement l'établissement ?
La résidence se trouve avenue Payani, à Guillaumes (06470), un village de montagne de l'arrière-pays des Alpes-Maritimes. Ce cadre naturel et paisible convient particulièrement aux personnes recherchant le calme. Vous pouvez joindre l'établissement au 04 93 05 58 88.
Quel type d'environnement propose la résidence pour mon proche ?
L'établissement offre un cadre de vie à taille humaine, dans un environnement montagnard préservé. Les résidents bénéficient d'un logement privatif personnalisable, d'une restauration préparée sur place et d'animations régulières favorisant la convivialité et le maintien du lien social.
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