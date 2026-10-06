Résidence Le Clos des Vignes à Grasse (06)
4.9 (18)
Maison de retraite / EHPAD à Grasse (06)
14 chemin de Cante Perdrix, 06130 Grasse
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL/ALS Cadre paisible des hauteurs de Grasse Résidence du groupe DomusVi
À propos de l'établissement
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Résidence Le Clos des Vignes
Questions fréquentes
La résidence accepte-t-elle les aides sociales pour financer le séjour ?
Oui, la Résidence Le Clos des Vignes est habilitée à l'APA, à l'ASH et à l'APL / ALS. Les résidents éligibles peuvent ainsi bénéficier d'un soutien financier adapté à leur situation. Il est conseillé de se rapprocher de la direction pour étudier les dossiers d'aide.
Où se situe exactement la résidence et est-elle facile d'accès ?
L'établissement se trouve au 14 chemin de Cante Perdrix, à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Implantée sur les hauteurs de la ville, elle offre un cadre calme et verdoyant tout en restant accessible aux familles souhaitant rendre visite à leurs proches.
Quelles activités sont proposées aux résidents ?
La résidence organise des animations variées tout au long de la semaine : ateliers de stimulation, activités manuelles et moments de convivialité. Ces rendez-vous favorisent le lien social et le maintien de l'autonomie des résidents dans une ambiance chaleureuse.
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