La résidence accepte-t-elle les aides sociales pour financer le séjour ? Oui, la Résidence Le Clos des Vignes est habilitée à l'APA, à l'ASH et à l'APL / ALS. Les résidents éligibles peuvent ainsi bénéficier d'un soutien financier adapté à leur situation. Il est conseillé de se rapprocher de la direction pour étudier les dossiers d'aide.

Où se situe exactement la résidence et est-elle facile d'accès ? L'établissement se trouve au 14 chemin de Cante Perdrix, à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Implantée sur les hauteurs de la ville, elle offre un cadre calme et verdoyant tout en restant accessible aux familles souhaitant rendre visite à leurs proches.