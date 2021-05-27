Nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude pour les soins attentionnés et la bienveillance prodiguée tant à notre maman Odette décédée à l'age de 107 ans que de notre tante Solange décédée à 99 ans. Votre dévouement votre patience votre gentillesse et votre professionnalisme ont été une source de réconfort pour nous comme pour elles. Nous avons pu constater que vous avez pris soin d'elles avec beaucoup de respect et de compassion et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Nous avons particulièrement apprécié la qualité des soins médicaux et de l'accompagnement fournis par la direction et l'ensemble des collaborateurs. Nous sommes reconnaissants pour votre travail et votre dévouement. Sylvie, Judith et Eric

Par Raso J. • Les Hauts de Menton , Gorbio