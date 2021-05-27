Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Gorbio
Nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude pour les soins attentionnés et la bienveillance prodiguée tant à notre maman Odette décédée à l'age de 107 ans que de notre tante Solange décédée à 99 ans. Votre dévouement votre patience votre gentillesse et votre professionnalisme ont été une source de réconfort pour nous comme pour elles. Nous avons pu constater que vous avez pris soin d'elles avec beaucoup de respect et de compassion et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Nous avons particulièrement apprécié la qualité des soins médicaux et de l'accompagnement fournis par la direction et l'ensemble des collaborateurs. Nous sommes reconnaissants pour votre travail et votre dévouement. Sylvie, Judith et Eric
Par Raso J. • Les Hauts de Menton , Gorbio
Ma mère réside aux Hauts de Menton depuis un an et demi, et je ne peux que recommander cet établissement. L'accueil, la prise charge de ma mère, les soins, l écoute et l' attention du personnel qui a de la patience et le petit mot sympathique pour encourager ! Les repas sont préparés sur place, et on peut venir déjeuner, aux animations (anniversaire par exemple).
Par Nice B. • Les Hauts de Menton , Gorbio
Notre père a résidé huit mois dans cet établissement. Nous le recommandons. EHPAD à taille humaine avec un personnel attentif et en proximité du résident et de la famille .Cuisine faite sur place . Possibilité de déjeuner avec le résident. Activité l’après-midi et prise en charge des déplacements chez les spécialistes. Service coiffeur et pédicure sur place également . Une équipe a l écoute. Je recommande cet établissement.
Par Valerie M. • Les Hauts de Menton , Gorbio
Accueil, personnel et direction au top Chambre spacieuse Excellente cuisine Je recommande à 100 %
Par Danielle R. • Les Hauts de Menton , Gorbio
Accueil chaleureux, personnel à l'écoute des résidents et des familles Je mange régulièrement avec mon père dans cet établissement et les repas sont excellents Structure adéquate et embellie : meubles décoration jardins Je recommande vivement
Par Fanny L. • Les Hauts de Menton , Gorbio