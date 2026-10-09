Les Hauts de Menton à Gorbio (06)
5.0 (7)
Maison de retraite / EHPAD à Gorbio (06)
76 route du Sanatorium Val de Gorbio, 06500 Gorbio
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL Cadre calme dans l'arrière-pays mentonnais Établissement géré par le groupe DomusVi
À propos de l'établissement
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Les Hauts de Menton
Questions fréquentes
Où se situe exactement la résidence Les Hauts de Menton ?
L'établissement se trouve au 76 route du Sanatorium Val de Gorbio, à Gorbio (06500), dans les Alpes-Maritimes. Il est situé dans l'arrière-pays mentonnais, à proximité de Menton et du littoral azuréen.
Quelles aides financières sont acceptées dans cet établissement ?
La résidence est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces dispositifs peuvent faciliter la prise en charge du séjour selon la situation de votre proche.
Comment contacter la résidence pour obtenir des renseignements ?
Vous pouvez joindre l'établissement par téléphone au 04 93 28 22 38 ou par e-mail à dir-hauts-menton-gorbio@domusvi.com. Le site internet www.leshautsdementon.com fournit également des informations complémentaires.
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