Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Gattières
Ma tante 94 ans a récemment intégré la Maison Bleue à Gattières et je la sens parfaitement en sécurité. Tout le personnel est professionnel et bienveillant. Les aides soignantes, infirmières, la psychologue, les kinés, la gouvernante, le personnel de cuisine et bien sûr la Directrice, tout le monde est à féliciter ! Le cadre est sympa, les activités aussi, les repas bien sûr. Tout est fait pour que nos anciens soient traiter le mieux possible. Merci à cette équipe de pro !
Par Philippe L. • Résidence La Maison Bleue , Gattières
Un remerciement pour tout le personnel, agents d'entretiens, auxiliaires, soignants, administrations, direction, leur accueil, leur qualité humaine, leur compassion, leur empathie, leur écoute et leur suivi pour les aînés. Un établissement qui veille sur ses résidents et sur leur bien-être. Une pensée particulière pour l'unité d'alzheimer.
Par S B. • Résidence La Maison Bleue , Gattières
ma mère y a passé un mois, nous avons été très bien accueilli par la cadre de santé Mme PERNEL Florence, Merci beaucoup, grace à son approche, nous sommes repartis un peu plus confiant. Ce n'est jamais facile d'y installer une personne agée. Malheureusement elles est décédée un mois plus tard, dans l'ensemble, le personnel a été à la hauteur. Il est vrai que nous aurions du avoir des fleurs lors de son enterrement , promise par la directrice, nous n'avons rien vu?? Ce n'est pas grave. chantal xicola
Par Chantal S. • Résidence La Maison Bleue , Gattières
Très bonne maison de retraite. Personnel bienveillant, à l'écoute. Il n'y a pas de problème, toujours une solution. Réactivité permanente. Ma grand mère y a vécu presque 3 ans et a pu se lier d'amitié avec beaucoup de personnes aidantes. Elle a été chouchoutée et a eu une belle fin de vie, meilleure que si elle était restée seule chez elle. Nous y avons vécu de beaux moments, des souvenirs heureux, de l'humour, et une très bonne prise en charge par ses kinés. Beaucoup de progrès alors qu'à son arrivée elle ne marchait presque plus. Je remercie encore tout le personnel pour l'ambiance, la chaleur humaine, leur sympathie et leur professionnalisme.
Par Carole B. • Résidence La Maison Bleue , Gattières
Salarié depuis plusieurs moi, je me sens bien dans cet endroit calme, dans un cadre sympathique. J'ai été très bien accueilli, le personnel est super sympa et respectueux. Mme la Directrice a su m'intégrer avec courtoisie, bienveillance et professionnalisme. Je recommande ce lieu sans hésitation.
Par Paul R. • Résidence La Maison Bleue , Gattières