Très bonne maison de retraite. Personnel bienveillant, à l'écoute. Il n'y a pas de problème, toujours une solution. Réactivité permanente. Ma grand mère y a vécu presque 3 ans et a pu se lier d'amitié avec beaucoup de personnes aidantes. Elle a été chouchoutée et a eu une belle fin de vie, meilleure que si elle était restée seule chez elle. Nous y avons vécu de beaux moments, des souvenirs heureux, de l'humour, et une très bonne prise en charge par ses kinés. Beaucoup de progrès alors qu'à son arrivée elle ne marchait presque plus. Je remercie encore tout le personnel pour l'ambiance, la chaleur humaine, leur sympathie et leur professionnalisme.

Par Carole B. • Résidence La Maison Bleue , Gattières