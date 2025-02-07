Ma mère a rejoint La Bastide en octobre 2024. À l’époque, avec l’une de ses sœurs, nous avions visité une dizaine d’établissements similaires. Dès notre première visite à La Bastide, nous avons eu toutes les deux une très bonne impression. L’atmosphère, l’accueil chaleureux du personnel, cette ambiance familiale… On avait vraiment l’impression d’entrer dans une maison habitée par la bienveillance. La philosophie du lieu, l’implication sincère de la direction, l’énergie positive, les sourires — tout transmettait une joie de vivre. Nous avons eu raison de suivre notre intuition. Depuis son arrivée, les soins apportés à ma mère sont tout simplement exceptionnels. Ce n’est peut-être pas l’établissement le plus luxueux, mais c’est sans aucun doute le plus attentionné et humain que nous ayons visité. Chaque membre du personnel connaît ma mère, la comprend, et prend le temps de s’adapter à sa personnalité et à ses besoins. Rien n’est un problème. ( y compris organiser une livraison de fleurs le Dimanche de la fête des mères, vivant à l'étranger j'avais complètement oublié, appellé la réception le jour même, au cas ou, sans grand espoir, une heure après j'ai reçu une photo de ma mère grand sourire avec un très beau bouquet dans les bras!!!). Elle a même eu la chance de participer à un séjour d’une semaine en Tunisie, qui l’a enchantée. L’organisation a été remarquable, avec une grande attention portée à la préparation : les résidents ont eux-mêmes contribué au financement du voyage grâce à des actions solidaires. Ils ont séjourné dans un lieu magnifique, bien mangé, participé à de nombreuses activités — tout cela pour une participation financière modeste, grâce aux fonds levés en amont. Ce que propose La Bastide dépasse largement mes attentes. Cela m’apporte une grande tranquillité d’esprit, surtout que je vis à l’étranger et ne peux pas rendre visite à ma mère aussi souvent que je le souhaiterais. Je ne remercierai jamais assez toute l’équipe de La Bastide pour leur engagement et leur bienveillance. Je recommande cet établissement chaleureusement.

Par Barbara S. • La Bastide du Moulin , Auribeau-sur-Siagne