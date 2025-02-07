Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Auribeau-sur-Siagne
Ma mère a rejoint La Bastide en octobre 2024. À l’époque, avec l’une de ses sœurs, nous avions visité une dizaine d’établissements similaires. Dès notre première visite à La Bastide, nous avons eu toutes les deux une très bonne impression. L’atmosphère, l’accueil chaleureux du personnel, cette ambiance familiale… On avait vraiment l’impression d’entrer dans une maison habitée par la bienveillance. La philosophie du lieu, l’implication sincère de la direction, l’énergie positive, les sourires — tout transmettait une joie de vivre. Nous avons eu raison de suivre notre intuition. Depuis son arrivée, les soins apportés à ma mère sont tout simplement exceptionnels. Ce n’est peut-être pas l’établissement le plus luxueux, mais c’est sans aucun doute le plus attentionné et humain que nous ayons visité. Chaque membre du personnel connaît ma mère, la comprend, et prend le temps de s’adapter à sa personnalité et à ses besoins. Rien n’est un problème. ( y compris organiser une livraison de fleurs le Dimanche de la fête des mères, vivant à l'étranger j'avais complètement oublié, appellé la réception le jour même, au cas ou, sans grand espoir, une heure après j'ai reçu une photo de ma mère grand sourire avec un très beau bouquet dans les bras!!!). Elle a même eu la chance de participer à un séjour d’une semaine en Tunisie, qui l’a enchantée. L’organisation a été remarquable, avec une grande attention portée à la préparation : les résidents ont eux-mêmes contribué au financement du voyage grâce à des actions solidaires. Ils ont séjourné dans un lieu magnifique, bien mangé, participé à de nombreuses activités — tout cela pour une participation financière modeste, grâce aux fonds levés en amont. Ce que propose La Bastide dépasse largement mes attentes. Cela m’apporte une grande tranquillité d’esprit, surtout que je vis à l’étranger et ne peux pas rendre visite à ma mère aussi souvent que je le souhaiterais. Je ne remercierai jamais assez toute l’équipe de La Bastide pour leur engagement et leur bienveillance. Je recommande cet établissement chaleureusement.
Par Barbara S. • La Bastide du Moulin , Auribeau-sur-Siagne
Ma maman n'a séjourné que quelques mois dans cet EHPAD avant de décéder, mais je remercie vivement l'ensemble du personnel de la directrice aux aides ménagère en passant par le corps médical pour leur implication, leur gentillesse et leur dévouement. Un grand merci à Marie-France pour les animations et à Virginie pour les soins et sa vivacité. Mais l'ensemble du personnel est très gentil, courtois, poli et aidant. Je peux facilement comparer avec un autre EHPAD de Grasse où réside ma belle-mère et il n'y a pas photo sur la qualité de la prise en charge des résidents. Merci encore Philippe
Par Philippe T. • La Bastide du Moulin , Auribeau-sur-Siagne
Maman a fait plusieurs séjours temporaire a la Bastide Du Moulin et je suis très satisfaite de la qualité des soins et de l’attention portée à maman. Que se soit l'équipe d’aides-soignantes, des infirmières, du personnel de salle toutes ces personnes sont compétente et bienveillantes. Le personnel et la direction portent beaucoup d'attention au bien être du résident. Il y a quelques jours maman séjournait a la Bastide Du Moulin elle a eu un problème de santé, le personnel soignant à agit très rapidement avec beaucoup de professionnalisme ce qui a permis une prise en charge rapide aux urgences. Je n'hésiterais pas à remettre maman pour un séjour car j'ai entière confiance en cette établissement. Et je tenais à remercier tout le personnel pour le cœur qu'il mettent à faire leur travail et la chaleur humaine qu'ils apportent, que se soit pour maman comme pour nous les proches.
Par Frédérique P. • La Bastide du Moulin , Auribeau-sur-Siagne
Voir sa mère se dégrader autant et aussi vite, physiquement et mentalement est vertigineux et presque inacceptable. Ce qui fait alors une grande différence c'est de savoir que là où elle est, elle est bien traitée, bien soignée et oserai-je dire aimée d'une certaine manière. Lorsque je vois le personnel soignant à la fois la respecter et la chouchouter, prendre vraiment soin d'elle, attentif à ses besoins exprimés différemment, c'est assez remarquable. De part mon métier et mon expérience de fils qui a dû placer ses parents en EHPAD, je dois dire que celui-là sort un peu du lot. Hier encore en quittant l'établissement, un pincement au coeur, comme à chaque fois que je laisse ma mère devenue si fragile, je me suis dit une nouvelle fois qu'elle était bien traitée. C'est toujours un soupir de soulagement; ça ne retire pas la difficulté mais beaucoup d'inquiétude. Je tiens vraiment à remercier chaleureusement tout le personnel pour sa gentillesse, sa patience et son professionnalisme. Merci de continuer à prendre soin d'elle aussi bien que vous le faites !
Par Laurent G. • La Bastide du Moulin , Auribeau-sur-Siagne
ma maman est a la Bastide du Moulin depuis 1an et demi , elle était en perte d'autonomie incapable de rester a domicile malgre des équipes s'occupant d'elle La Bastide a était notre choix pour le coté familial, humain qui s'y dégage, toutes les équipes sont bienveillantes auprès des résidents, beaucoup d'activités, des sorties des réunions pour les familles pour apporter des échanges restauration, animations, avec tous les suivis elle est mieux merci a toutes et a tous à l'encadrement, direction qui reste a l'écoute.
Par Liliane G. • La Bastide du Moulin , Auribeau-sur-Siagne