Je recommande cet Ehpad. Le personnel est très bienveillant et surtout la directrice. Elle est aimable, à l’écoute des résidents. Elle est calme ainsi que le personnel Bienveillance, à l’écoute , patience ce sont les termes que je définis pour le personnel envers les résidents et la famille

Par Annick G. • Residence Les Tilleuls , Le Pecq