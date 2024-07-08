Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Le Pecq
J’ai rendu visite à mes proches et l’accueil du personnel était au top ! Je recommande.
Par Keren S. • Residence Les Tilleuls , Le Pecq
Personnel et cadre très agréable. Établissement facile d'accès en transports et à pied
Par Lucie B. • Residence Les Tilleuls , Le Pecq
Je recommande cet Ehpad. Le personnel est très bienveillant et surtout la directrice. Elle est aimable, à l’écoute des résidents. Elle est calme ainsi que le personnel Bienveillance, à l’écoute , patience ce sont les termes que je définis pour le personnel envers les résidents et la famille
Par Annick G. • Residence Les Tilleuls , Le Pecq
Maman est arrivée depuis quelques semaines dans cette résidence et pour le moment elle coche toutes les cases. Le studio est spacieux et agréable avec un balcon et une loggia. Tout le personnel est efficace, bienveillant et a l'écoute avec maman et avec la famille.
Par Mireille S. • Residence Les Tilleuls , Le Pecq
Ma mère de 85 ans a bénéficié d’un séjour de convalescence aux Tilleuls. Tout le personnel est d’une grande compétence et d’une remarquable bienveillance. Tous mes remerciements
Par Monique B. • Residence Les Tilleuls , Le Pecq