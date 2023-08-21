J’ai eu la chance de travailler pendant 4 ans en tant qu’assistante de direction au sein de cette résidence. Ce fut une expérience extrêmement enrichissante, tant sur le plan humain que professionnel. La direction et les équipes ont toujours fait preuve de bienveillance, d’écoute et d’un véritable esprit d’équipe. J’y ai énormément appris et je me suis épanouie dans un environnement stimulant et bienveillant. C’est avec émotion que j’ai quitté la résidence du parc pour évoluer vers un poste d’adjointe de direction, mais je n’oublierai jamais les résidents, leurs familles, ni les liens forts tissés au fil des années. Une belle maison à taille humaine, avec une âme. La résidence bénéficie d’un cadre agréable et verdoyant. Un vrai havre de paix pour les résidents comme pour les équipes. Merci à toutes et à tous.

Par Naila S. • Résidence du Parc , Maisons-Laffitte