Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Maisons-Laffitte
J’ai eu la chance de travailler pendant 4 ans en tant qu’assistante de direction au sein de cette résidence. Ce fut une expérience extrêmement enrichissante, tant sur le plan humain que professionnel. La direction et les équipes ont toujours fait preuve de bienveillance, d’écoute et d’un véritable esprit d’équipe. J’y ai énormément appris et je me suis épanouie dans un environnement stimulant et bienveillant. C’est avec émotion que j’ai quitté la résidence du parc pour évoluer vers un poste d’adjointe de direction, mais je n’oublierai jamais les résidents, leurs familles, ni les liens forts tissés au fil des années. Une belle maison à taille humaine, avec une âme. La résidence bénéficie d’un cadre agréable et verdoyant. Un vrai havre de paix pour les résidents comme pour les équipes. Merci à toutes et à tous.
Par Naila S. • Résidence du Parc , Maisons-Laffitte
Ma petite mère a séjourné une petite année à la résidence du Parc, elle y a été très heureuse, équipe de direction à l'écoute, infirmières douces et efficaces, personnel, dames de service et aide-soignantes de jour et de nuit attentives au besoin du pensionnaire, équipe para-médicale ( kiné, psy, etc ...) bien présente, animation assurée par une dynamique animatrice et de dévoués bénévoles . Merci à tous de la part de toute notre famille pour les bons soins apportés, le sourire de ma petite mère en disait long sur son bien être dans l'établissement.
Par Isabelle V. • Résidence du Parc , Maisons-Laffitte
Grande bienveillance de chacun dans la Résidence, professionnalisme, et belles activités dont une sortie mémorable à Notre Dame
Par Anne B. • Résidence du Parc , Maisons-Laffitte
Maman est résidente depuis octobre 2024. Personnel soignant et direction très à l écoute et très réactif. Beaucoup d activités proposées par une animatrice dynamique, une psychologue très à l écoute des résidents et des familles. Sans oublier l équipe des kinésithérapeutes toujours bienveillants.
Par Catherine V. • Résidence du Parc , Maisons-Laffitte
Très bonne ambiance dans cette résidence médicalisée, les soignants sont attentionnés et patients, la direction discrète mais très efficace, les locaux et chambres sont particulièrement bien tenus, l'animation est variée, avec beaucoup d'événements et de variété chaque semaine, ma mère y est entrée à l'automne 2023 et elle s'y sent bien
Par Didier S. • Résidence du Parc , Maisons-Laffitte