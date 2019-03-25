Maman a séjourné 2 mois dans cet établissement et elle y a trouvé confort et bien être au quotidien. Dans une ambiance familiale où l'ensemble des équipes est à l'écoute dans la bonne humeur, elle a pu profiter des diverses activités proposées tant médicales que récréatives. Le site est très agréable tant à l'extérieur qu'à l'intérieur et les repas sont de qualité. Spéciale dédicace à Michèle et Nathalie qui sont un lien très précieux tant pour les résidents que pour leur famille. Une grande empathie et soutien de leur part envers mon Papa également qui supportant un traitement difficile a pu en toute sérénité se soigner sans se soucier du quotidien de Maman qui était très bien encadrée. Merci encore et ne changez rien ! Sylvie Jacques

Par Sylvie J. • Le Parc de Montfort , Montfort-l'Amaury