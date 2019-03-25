Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Montfort-l'Amaury
Je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre bienveillance pour votre disponibilité votre sérieux et professionnalisme Grâce à votre attention votre gentillesse votre écoute vos paroles réconfortantes dans ses moments difficiles maman Me Sicot résidente depuis 2021 est partie sereinement Je vous adresse mes remerciements les plus sincères
Par Michel L. • Le Parc de Montfort , Montfort-l'Amaury
C’est toujours difficile de placer sa maman en Ehpad mais il arrive à un moment où c’est indispensable de franchir le pas. Au Parc de Montfort, nous avons trouvé un personnel aidant et aimant, qui fut une seconde famille pour nous tous. Nous ne les remercierons jamais assez de toute l’aide et l’attention qu’ils nous ont apporté. Avec toute notre reconnaissance et affection.
Par Sylvie S. • Le Parc de Montfort , Montfort-l'Amaury
Résidence avec un personnel stable, impliqué et à l'écoute à la.fois du résidant et de la famille. Très beau parc, excellente restauration et soins adaptés.
Par Niels G. • Le Parc de Montfort , Montfort-l'Amaury
Maman a séjourné 2 mois dans cet établissement et elle y a trouvé confort et bien être au quotidien. Dans une ambiance familiale où l'ensemble des équipes est à l'écoute dans la bonne humeur, elle a pu profiter des diverses activités proposées tant médicales que récréatives. Le site est très agréable tant à l'extérieur qu'à l'intérieur et les repas sont de qualité. Spéciale dédicace à Michèle et Nathalie qui sont un lien très précieux tant pour les résidents que pour leur famille. Une grande empathie et soutien de leur part envers mon Papa également qui supportant un traitement difficile a pu en toute sérénité se soigner sans se soucier du quotidien de Maman qui était très bien encadrée. Merci encore et ne changez rien ! Sylvie Jacques
Par Sylvie J. • Le Parc de Montfort , Montfort-l'Amaury
je tiensà feliciter toutes les equipes(adminitration, medicale et paramedicale=pour leur efficacite et et leur gentillesse durant ces quatre annees durant lesquelles ma belle mere a ete tres bien accueillie. Encore merci.Docteur Arnaud FARAH
Par Dvifv 7. • Le Parc de Montfort , Montfort-l'Amaury