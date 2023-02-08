Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Sartrouville
Mes deux parents ont la chance d'occuper une chambre commune à la résidence Medicis. La direction est très à l'écoute des familles et l'ensemble des personnels d'accueil et soignant est d'une compétence et d'une amabilité de tous les instants. Merci à eux.
Par Patrick G. • Résidence Médicis , Sartrouville
Ma grande-tante vit à la Résidence depuis maintenant 3 ans, et nous en sommes pleinement satisfaits. Elle a toujours été bien traitée, avec respect, attention et beaucoup de bienveillance. Le personnel est vraiment à l’écoute, disponible et très humain, ce qui fait toute la différence. La résidence est propre, bien tenue, et propose régulièrement des activités qui permettent aux résidents de rester stimulés et de garder du lien social. C’est rassurant pour nous, sa famille, de savoir qu’elle est entre de bonnes mains. Je recommande vivement cette résidence à toute personne qui cherche un lieu sûr, chaleureux et professionnel pour un proche.
Par Nazmee R. • Résidence Médicis , Sartrouville
En visite voir ma tante, nous avons été accueillis avec bienveillance, l’équipe est souriante et à l’écoute. L’établissement est propre et offre un cadre rassurant.
Par Zaimi Y. • Résidence Médicis , Sartrouville
Résidence accueillante, avec une équipe attentionnée et bienveillante. Le patio intérieur est très agréable et apporte beaucoup de calme. Les résidents sont bien entourés.
Par Anthony R. • Résidence Médicis , Sartrouville
Je suis venu rendre visite à un proche parent dans cet établissement où j’ai pu observé et ressentir l’implication de tout le personnel que j’ai croisé. Un grand merci pour tout, cela m’a beaucoup rassuré et réconforté de vous rencontrer.
Par Palexis C. • Résidence Médicis , Sartrouville