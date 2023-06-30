Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Vernouillet
C’est un Établissement qui prend bien soin de nos ainés qui sont dans le besoin, ma grand-mère a été intégrée dans cet Ehpad depuis presque 1 an et je remercie tous les jours les aides soignantes , Infirmières et la direction pour nous aider à veiller autant sur elle et à ce qu’elle soit toujours bien habillée , propre sur elle et qu’elle puisse ne pas être isolée. Les différents métiers pour encadrer nos personnes âgées sont très difficiles au jour le jour et je me permets de dire que je ne pas comprendre ni accepter le commentaire ou plutôt le mot d’Arnaud un plus bas. Il est libre à chacun de penser que c’est un mouroir car oui il est malheureusement vrai que nos anciens que nous aimons ne pourront jamais rentrer chez eux et mais il est important et honnête de dire qu’ils sont entre les mains de professionnels bienveillants, encore merci à eux.
Par Yann B. • Residence Le Clos Des Pries , Vernouillet
Établissement agréable, accueillant. Nos aînés sont bien traites et bien accompagnés. Je recommande.
Par Françoise G. • Residence Le Clos Des Pries , Vernouillet
j'interviens par rapport à ce que je viens de lire chez Arnaud et qui n'est vraiment pas juste. Ma Maman est au Clos des Priés depuis 11 mois maintenant. Je vais la voir n'importe quel jour, n'importe quelle heure et je peux vous assurer que le personnel, tout le personnel est aux petits soins. Celle-ci est toujours bien habillée et coiffée, il y a des activités malgré son grand handicap, des fêtes pour les anniversaires. Je félicite toutes ces personnes qui font leur maximum pour rendre la vie de tous les résidents plus facile. J'espère de tout mon coeur que ma Maman sera toujours entourée comme elle l'est actuellement. BRAVO aux équipes qui font un travail très TRES compliqué.
Par Nadine B. • Residence Le Clos Des Pries , Vernouillet