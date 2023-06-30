C’est un Établissement qui prend bien soin de nos ainés qui sont dans le besoin, ma grand-mère a été intégrée dans cet Ehpad depuis presque 1 an et je remercie tous les jours les aides soignantes , Infirmières et la direction pour nous aider à veiller autant sur elle et à ce qu’elle soit toujours bien habillée , propre sur elle et qu’elle puisse ne pas être isolée. Les différents métiers pour encadrer nos personnes âgées sont très difficiles au jour le jour et je me permets de dire que je ne pas comprendre ni accepter le commentaire ou plutôt le mot d’Arnaud un plus bas. Il est libre à chacun de penser que c’est un mouroir car oui il est malheureusement vrai que nos anciens que nous aimons ne pourront jamais rentrer chez eux et mais il est important et honnête de dire qu’ils sont entre les mains de professionnels bienveillants, encore merci à eux.

Par Yann B. • Residence Le Clos Des Pries , Vernouillet