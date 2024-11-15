Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
nous avons eu un déjeuner délicieux dimanche 25 mai avec un service impeccable de Karine et efficace. Nous avions un salon spacieux pour une atmosphère familiale et joyeuse.
Par Antoinette L. • Résidence Saint Remy , Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Nous avons été très bien reçus pour l entrée de mon cousin à la maison de retraite par la direction ils sont à l écoute de nos petites exigences et n hésite pas à nous donner quelques petits conseils qui sont bien appréciable je remercie tout le personnel aidant qui fait un travail considérable pour les patients …
Par Dominique F. • Résidence Saint Remy , Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Excellent dejeuner terminé par un sublime gateau au citron. Un service toujours parfait dans une ambiance familiale.
Par Jean-pierre L. • Résidence Saint Remy , Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Déjeuner et service au top pour l’anniversaire de mon arrière grand mère ! Merci à toute l’équipe !
Par Floriane L. • Résidence Saint Remy , Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Lieu agreable Service très professionnel Repas d’une grande finesse et excellent
Par Elodie D. • Résidence Saint Remy , Saint-Rémy-lès-Chevreuse