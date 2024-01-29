Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Chanteloup-les-Vignes
J’ai effectuer un stage dans cet établissement où j’ai été très bien accueilli. L’équipe est bienveillante et professionnelle, cela se remarque sur la prise en charge des résidents. Une belle expérience, encadrée par un Idec au top ! Et une directrice attentive , humaine et toujours souriante.
Par Elodie B. • Residence Le Tilleul , Chanteloup-les-Vignes
Maison de retraite très accueillante avec une accueil très chaleureuse. Excellente ambiance
Par Fatou S. • Residence Le Tilleul , Chanteloup-les-Vignes
Accueil très chaleureux, équipes souriantes et disponibles
Par Robin B. • Residence Le Tilleul , Chanteloup-les-Vignes
J’ai effectué mon stage dans cet EHPAD, tout s’est vraiment bien passé. Le personnel est très accueillant et souriant. Les résidents sont très attachants et gentils. C’est l’un des meilleurs stages où j’ai pu apprendre le métier. Je recommande les yeux fermés.
Par Loane Y. • Residence Le Tilleul , Chanteloup-les-Vignes
Bon accueil une l’équipe très professionnel et à l’écoute
Par Sang B. • Residence Le Tilleul , Chanteloup-les-Vignes