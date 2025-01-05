Je viens de perdre mon père, décédé au sein de l´établissement; la gentillesse et la bienveillance du personnel ont permis à notre famille de se sentir très entourée durant cette période difficile. Mes parents sont depuis un an dans cet établissement et nous sommes très satisfaits, tant au niveau des activités proposées, des soins, de la propreté que des personnes qui les aident au quotidien, toujours disponibles et à l´écoute. Je laisse ma mère, sans son mari à présent en toute confiance car je sais qu'elle sera extrêmement bien entourée.

Par Sylvie J. • Résidence Eleusis , Poissy