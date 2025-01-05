Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Poissy
Un grand merci à l’ensemble du personnel, à sa gentillesse, son implication et son grand savoir-faire.
Par Béatrice C. • Résidence Eleusis , Poissy
Un membre de ma famille vit la bas depuis plusieurs années. Cadre de vie agréable, activités organisées variées et régulières, les résidents ne s’ennuient pas. Les équipes sont très actives . Ci joint une belle photo de la fête ce week-end , les résidents ont été gâtés par l’équipe.
Par Stephanie C. • Résidence Eleusis , Poissy
Je viens de perdre mon père, décédé au sein de l´établissement; la gentillesse et la bienveillance du personnel ont permis à notre famille de se sentir très entourée durant cette période difficile. Mes parents sont depuis un an dans cet établissement et nous sommes très satisfaits, tant au niveau des activités proposées, des soins, de la propreté que des personnes qui les aident au quotidien, toujours disponibles et à l´écoute. Je laisse ma mère, sans son mari à présent en toute confiance car je sais qu'elle sera extrêmement bien entourée.
Par Sylvie J. • Résidence Eleusis , Poissy
Je recommande très sincèrement cet établissement. J'ai dû prendre la décision d'y placer ma marraine contre sa volonté et je pensais que l'adaptation serait très très longue. Au bout d'un mois, j'ai retrouvé la marraine que j'ai toujours connue. Le sourire, disant qu'elle avait bien choisi cet établissement et qu'elle était très contente de tout le personnel. Tout ceci n'aurait été possible sans un travail d'équipe, d'écoute et d'accompagnement aussi bien côté famille que résident. Toute l'équipe est engagée, présente, l'adaptation s'est faite en coordination avec une grande disponibilité que ce soit le Directeur, l'équipe à l'accueil, les infirmières et le médecin coordinateur, l'équipe d'animation. Toujours très touchée de découvrir via l'application les activités nombreuses proposées et adaptées à chacun. Un immense merci à toutes et tous de rendre ces transitions de vie les plus sereines possibles.
Par Marie-laure D. • Résidence Eleusis , Poissy
Mon mari vient de passer un séjour de répit d’un mois et demi . Il a été entouré d’une équipe présente et bienveillante qui a su le valoriser et lui redonner de l’autonomie. Cette même équipe nous a soutenue, la famille , et est restée patiente, à notre écoute pendant la durée de son séjour. Établissement à recommander vivement !.
Par Claude • Résidence Eleusis , Poissy