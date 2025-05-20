Ce n'est jamais facile de placer un proche dans un EHPAD. J'ai placé mon père au Clos Saint Jean le 25 avril 2023. Il est malheureusement décédé ce mardi 15 avril 2025 à 85 ans. Je tenais à remercier très chaleureusement toute l'équipe de cet établissement qui a bien pris soin de lui pendant ces deux ans. Merci beaucoup pour votre disponibilité, votre écoute, votre gentillesse et votre proximité à la fois pour mon père et pour la famille. Votre établissement est à recommander. A chaque fois que je venais voir mon père, je trouvais que la chambre était propre, le personnel à mon écoute, les repas que je prenais avec lui était de qualité et copieux. J'avais plaisir à voir qu'il se plaisait et qu'il appréciait les personnes qui s'occupaient de lui. Pour finir, merci pour les fleurs et le petit mots pour ses obsèques, ça m'a touché. Madame LE BARZIC, vous pouvez être fier de vos équipes. Sincèrement, François PORTE.

Par François P. • Le Clos Saint-Jean , Gargenville