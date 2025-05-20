Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Gargenville
Madame Dangu et sa famille remercient vivement tout le personnel soignant du Clos St Jean ainsi que tous les intervenants pour leur professionnalisme quant aux soins prodigués à son mari et notre père, leur bienveillance et leur sympathie. Encore un grand merci à toute l’équipe à qui nous exprimons une bonne continuation. Bien à vous. Véronique Tondi, fille de Michel Dangu.
Par Maxime T. • Le Clos Saint-Jean , Gargenville
Étant Infirmière remplaçante venant régulièrement dans cet établissement, je le recommande. Le cadre est agréable avec un jardin donnant sur le bord de seine. Les locaux sont lumineux et il y a de nombreux salons sympathiques pour les résidents et leurs familles. Les soignants sont professionnels et à l'écoute des besoins des résidents.
Par Celine G. • Le Clos Saint-Jean , Gargenville
Ce n'est jamais facile de placer un proche dans un EHPAD. J'ai placé mon père au Clos Saint Jean le 25 avril 2023. Il est malheureusement décédé ce mardi 15 avril 2025 à 85 ans. Je tenais à remercier très chaleureusement toute l'équipe de cet établissement qui a bien pris soin de lui pendant ces deux ans. Merci beaucoup pour votre disponibilité, votre écoute, votre gentillesse et votre proximité à la fois pour mon père et pour la famille. Votre établissement est à recommander. A chaque fois que je venais voir mon père, je trouvais que la chambre était propre, le personnel à mon écoute, les repas que je prenais avec lui était de qualité et copieux. J'avais plaisir à voir qu'il se plaisait et qu'il appréciait les personnes qui s'occupaient de lui. Pour finir, merci pour les fleurs et le petit mots pour ses obsèques, ça m'a touché. Madame LE BARZIC, vous pouvez être fier de vos équipes. Sincèrement, François PORTE.
Par François P. • Le Clos Saint-Jean , Gargenville
Merci à la direction et au personnel soignant pour son humanité et ses soins dans un climat plein de bienveillance.
Par Pascal U. • Le Clos Saint-Jean , Gargenville
Confier mon papa de 82 ans avec des gros troubles cognitifs en UP était une démarche difficile. Mais la directrice et son équipe m'ont rassurée et je suis contente du cocon familial créé autour de lui. Cette petite unité est rassurante aussi bien pour le résident que pour la famille. Bravo à toute l'équipe, bon courage et merci de prendre soin de nos parents
Par Karine B. • Le Clos Saint-Jean , Gargenville