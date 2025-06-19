Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Mézy-sur-Seine
Très bel accueil, belles équipes, bonne cuisine, avons participé en chanson à la fête organisée pour les résidents.
Par Gérard T. • Les Jardins Médicis , Mézy-sur-Seine
Nous avons fait une prestation chantée pour la fête de la musique et ce fût un moment superbe aussi bien pour la troupe que pour les résidents et le personnel. Les résidents sont hyper encadrés et chouchoutés. Nous avons été super bien accueilli par le personnel et l'animatrice Sonia est hyper dynamique ! Elle met de l'ambiance pour que les résidents se sentent bien. Tout était avec le mot " HYPER "
Par Christine A. • Les Jardins Médicis , Mézy-sur-Seine
Belle equipe . Qui s'occupe très bien de nos aînés. Un accessit particulier au cuistot qui a géré la petite fête avec les parents et le groupe d'animation très bonne cuisine et bon timing pour le service. Bravo a Sonia pour l'organisation !
Par Passion D. • Les Jardins Médicis , Mézy-sur-Seine
Séverine (Membre troupe Cristal) Nous avons effectué une prestation au sein de l'établissement dans le cadre de la fête de la musique. Nous avons été très très bien accueilli par le personnel qui a été au petit soin pour nous. Tous très souriant et de bonne humeur , ca donne envie de revenir Merci beaucoup
Par Etienne S. • Les Jardins Médicis , Mézy-sur-Seine
Le personnel et la direction sont très attentif aux résidents. L'accueil y est vraiment chaleureux, et les activités proposées sont variées et bien adaptées. Une salle de restaurant est réservée aux familles voulant prendre des repas avec leur proche résident. Un grand merci a Madame Nogues pour son écoute .
Par Siana M. • Les Jardins Médicis , Mézy-sur-Seine