Nous avons fait une prestation chantée pour la fête de la musique et ce fût un moment superbe aussi bien pour la troupe que pour les résidents et le personnel. Les résidents sont hyper encadrés et chouchoutés. Nous avons été super bien accueilli par le personnel et l'animatrice Sonia est hyper dynamique ! Elle met de l'ambiance pour que les résidents se sentent bien. Tout était avec le mot " HYPER "

Par Christine A. • Les Jardins Médicis , Mézy-sur-Seine