Le Carlton du 3e âge. Je suis venu déposer mon grand-père, je repars jaloux. À peine arrivé, il a été accueilli comme une rockstar : jus de pruneaux à volonté, parties de bingo clandestines et guerre froide permanente avec le gang de l'aile Est (mené par Ginette, 89 ans, 1m50 de menace pure). Les couloirs sentent bon la lavande et la révolution. À 10h, c’est yoga sur chaise ; à 15h, bataille rangée pour savoir qui a volé la dernière compote. Les infirmières sont adorables, mais visiblement tenues en otage affective par une bande de résidents accro à Plus Belle la Vie. Depuis qu’il est ici, papy a repris goût à la vie… et au flirt. Il a maintenant trois copines, une collection de chaussons plus grande que ma garde-robe et refuse de me laisser repartir avec la télé de sa chambre. Bref, une retraite dorée où il ne manque qu’un jacuzzi et un DJ. Et encore, je crois avoir vu Roger mixer au dernier loto. Je mets 5 étoiles, mais seulement parce qu’on ne peut pas en mettre 10.

Par Alex G. • Les Jardins Médicis , Aubergenville