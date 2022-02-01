Etablissement particulièrement agréable où il fait bon vivre, vieillir et travailler. Toutes les équipes sont au top, accessibles et à l'écoute. Ces dernières n'hésitent pas à se remettre en question pour évoluer . La recherche du bien être des résidents est une priorité journalière. EHPAD de taille humaine(45 lits)ce qui permet de se sentir bien, de connaitre tout le monde ce qui favorise la communication ainsi que les échanges. Le bâtiment est lumineux et très propre. Le jardin extérieur est très agréable pour un temps de pause ,seul ou à plusieurs, ou une balade digestive. Je recommande vivement.

Par Sylvie L. • Maison De Retraite L'Oasis , Le Teich