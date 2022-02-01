Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Le Teich
Nous remercions l'ensemble de l'équipe de l'Oasis pour sa compétence, sa bienveillance et son humanité dans les soins, l'animation et l'accompagement dont notre maman a bénéficié les dernières années de sa vie et dans ses derniers moments. Cette maison est chaleureuse et remarquablement bien tenue. Les prestations sont d'excellente qualité. Nous recommandons cet établissement. Dominique et Thierry D
Par Dodu S. • Maison De Retraite L'Oasis , Le Teich
Intervenante dans cet établissement depuis son ouverture, c'est toujours un plaisir de venir faire bouger les résidents pour les séances d'activités physiques adaptées. La direction et le personnel sont à l'écoute, les locaux sont propres et agréables.
Par Nathalie C. • Maison De Retraite L'Oasis , Le Teich
C'est avec beaucoup de satisfaction que ma mère vie de très bon moments a l'Oasis . Une équipe sympathique vient agrémenter par divers animations la vie des résidants . Donc un grand merci a tous et a toutes pour leurs dévouements
Par Mailfert D. • Maison De Retraite L'Oasis , Le Teich
Nous avons été très bien accueillis et très bien renseignés lors de notre première visite,puis ensuite très bien accompagnés pour les formalités préalables à l'entrée de maman dans l'établissement. Depuis, le personnel est toujours disponible pour maman, ainsi que pour nous en cas de besoin. Je recommande chaleureusement cet établissement pour les personnes âgées, valides ou pas.
Par Françoise T. • Maison De Retraite L'Oasis , Le Teich
Etablissement particulièrement agréable où il fait bon vivre, vieillir et travailler. Toutes les équipes sont au top, accessibles et à l'écoute. Ces dernières n'hésitent pas à se remettre en question pour évoluer . La recherche du bien être des résidents est une priorité journalière. EHPAD de taille humaine(45 lits)ce qui permet de se sentir bien, de connaitre tout le monde ce qui favorise la communication ainsi que les échanges. Le bâtiment est lumineux et très propre. Le jardin extérieur est très agréable pour un temps de pause ,seul ou à plusieurs, ou une balade digestive. Je recommande vivement.
Par Sylvie L. • Maison De Retraite L'Oasis , Le Teich