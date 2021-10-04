Je suis ravie que mes toiles aient décoré pendant 3 mois le couloir de grand passage de la maison de retraite de Sainte-Terre. J'espère qu'elles auront titillé la curiosité des résidents et qu'elles auront participé à leur bien-être. Quand j'ai accroché mes toiles certains m'ont témoigné leur engouement, cela m'a beaucoup touchée. Je tiens à remercier la directrice Mme Arnaud pour l'intérêt qu'elle a bien voulu porter à ma proposition artistique et Emma, animatrice, pour son enthousiasme et sa sympathie ainsi que tout le personnel pour leurs remarques positives. J'ai eu l'occasion de participer au vide grenier mi-septembre organisé par le Verger d'Anna aux profits de la SPA. C'était une très bonne journée qui a attiré beaucoup de monde, au cours de laquelle j'ai pu peindre en direct pour montrer mon processus de création qui est un mélange de photographies sur toile et de dessins à la peinture. C'est avec grand plaisir que je reviendrai exposer. SaaG Créations.

Par Sandrine B. • Le Verger D'Anna , Sainte-Terre