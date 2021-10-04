Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Sainte-Terre
Visité dans la semaine de Noël. Lieu chaleureux Très belle déco pour les fêtes à l'attention des résidents, des animations multiples. Les résidents avaient l'air heureux d'être là. Dommage je n'ai pas pu voir les extérieurs.
Par Nadine D. • Le Verger D'Anna , Sainte-Terre
Aide soignante je suis arrivée en Gironde en septembre 2019, et c'est par hasard que j'ai découvert le Verger d'Anna... J'ai eu le plaisir de travaillée dans cette structure pendant 2 ans et demi au sein de l'unité de soins adaptés.. C'est un EHPAD accueillant, chaleureux ou il est plaisant de travailler. Une direction proche de son personnel MERCI Mme ARNAUD et Alizée pour tout.. Une équipe pluridisciplinaire bienveillante,professionnels envers les résidents accueilli. C'est une structure dynamique de part toutes les animations proposées par une super animatrice Emma qui est toujours à la recherche de nouvelles animations... Pour ma part avoir travaillé en USA est un enrichissement personnel et professionnel.. J'espère que tout ce que j'ai pu entreprendre dans cette unité se poursuivra pour le bien être des résidents... Je garde plein de bon souvenirs du Verger d'Anna, de belles rencontres... Ma Binôme merci pour ton accueil lors de mon 1er jour et pour tous le reste.. Bonne continuation à toutes et à tous
Par Lydie B. • Le Verger D'Anna , Sainte-Terre
Cela fait presque 3 ans que j’ai découvert le Verger d’Anna au cours d’un stage en animation. Touchée par l’accueil que j’avais reçu tant de la part d’Emma, l’animatrice, de l’équipe administrative que par l’ensemble du personnel, des résidents et des familles, j’ai souhaité revenir en tant que bénévole et me former à l’animation en EHPAD. Madame Arnaud, la directrice, a accepté de me permettre de passer un premier diplôme dans l’animation, en tant qu’apprentie au sein du verger d’Anna. Aujourd’hui, je suis à nouveau apprentie au verger d’Anna pour passer un second diplôme dans l’animation afin de pouvoir être aussi autonome qu’Emma qui est également un très bon maître d’apprentissage. C’est avec toujours autant de plaisir que je viens au Verger d’Anna et je suis vraiment reconnaissante à Madame Arnaud, ainsi qu’à l’ensemble du personnel, des résidents et des familles de me permettre de faire cette reconversion professionnelle au sein d’un EHPAD aussi vivant et où il y a de la bienveillance envers chacun.
Par Véronique C. • Le Verger D'Anna , Sainte-Terre
En tant q'auxiliaire de vie j'ai passé 11ans au Vergé D'Anna, une belle expérience car il s'agissait pour moi d'une reconversion professionnelle. Je dirais réussie !!! J'ai passé de bons moments auprès de nos résidents, je remercie toutes les équipes, continuez à accompagné et prendre soins de vos résidents, comme vous savez si bien le faire. Voilà une page se tourne et une autre s'ouvre celle de la retraite ! Je pars tranquille car le Vergé D'Anna est un établissement compétent et convivial de qualité. Bon je m'arrête là sinon je vais vous écrire ✍un roman ...
Par Brigitte C. • Le Verger D'Anna , Sainte-Terre
Je suis ravie que mes toiles aient décoré pendant 3 mois le couloir de grand passage de la maison de retraite de Sainte-Terre. J'espère qu'elles auront titillé la curiosité des résidents et qu'elles auront participé à leur bien-être. Quand j'ai accroché mes toiles certains m'ont témoigné leur engouement, cela m'a beaucoup touchée. Je tiens à remercier la directrice Mme Arnaud pour l'intérêt qu'elle a bien voulu porter à ma proposition artistique et Emma, animatrice, pour son enthousiasme et sa sympathie ainsi que tout le personnel pour leurs remarques positives. J'ai eu l'occasion de participer au vide grenier mi-septembre organisé par le Verger d'Anna aux profits de la SPA. C'était une très bonne journée qui a attiré beaucoup de monde, au cours de laquelle j'ai pu peindre en direct pour montrer mon processus de création qui est un mélange de photographies sur toile et de dessins à la peinture. C'est avec grand plaisir que je reviendrai exposer. SaaG Créations.
Par Sandrine B. • Le Verger D'Anna , Sainte-Terre