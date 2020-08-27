Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Ciers-sur-Gironde
Aide soignante intérimaire, je fus extrêmement surprise de la grande qualité de cet établissement. En terme de locaux certes, mais aussi et surtout en qualité humaine. Le personnel est très attentif et attentionné à chacun et chacune des résidents et résidentes. J ai eu un accueil très chaleureux et bienveillant. La directrice adjointe que j ai eu la chance de croiser et vraiment apprécié de tous et toutes. Je l ai beaucoup apprécié par sa douceur, sa bienveillance , son altruisme. Je garderai un très bon souvenir de mon bref passage. Linda
Par Linda M. • La Chênaie , Saint-Ciers-sur-Gironde
Établissement bien tenu, personnels aimable et bienveillant, beaucoup d'activité pour les résidents, repas très bien présenté et délicieux.
Par Frederique B. • La Chênaie , Saint-Ciers-sur-Gironde
Maman est rentrée l'année dernière, elle y est très bien. Les animations proposées sont variées et le personnel a l écoute
Par Isabelle L. • La Chênaie , Saint-Ciers-sur-Gironde
Merci pour votre dévouement auprès de nos parents ! Je ne regrette absolument pas mon choix de résidence, des salariés dévoués et une directrice particulièrement à l'écoute. Encore Merci à tous et bonnes fêtes de fin d'année
Par Lisa B. • La Chênaie , Saint-Ciers-sur-Gironde
Résidence très bien entretenue où reigne une ambiance chaleureuse. Merci aux équipes pour leur bienveillance !
Par Orane L. • La Chênaie , Saint-Ciers-sur-Gironde