Aide soignante intérimaire, je fus extrêmement surprise de la grande qualité de cet établissement. En terme de locaux certes, mais aussi et surtout en qualité humaine. Le personnel est très attentif et attentionné à chacun et chacune des résidents et résidentes. J ai eu un accueil très chaleureux et bienveillant. La directrice adjointe que j ai eu la chance de croiser et vraiment apprécié de tous et toutes. Je l ai beaucoup apprécié par sa douceur, sa bienveillance , son altruisme. Je garderai un très bon souvenir de mon bref passage. Linda

Par Linda M. • La Chênaie , Saint-Ciers-sur-Gironde