Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Parempuyre
Je recommande chaudement cet établissement chez qui ma mère était hébergée jusquà ces derniers jours. Le personnel des ASH, les infirmiers et infirmières, aides-soignantes, la direction, tous ont été au petits soins, très bienveillants et ont tout fait pour le mailleur confort entouré ma mère. Cet établissement est à la hauteur de sa vocation.
Par Joel B. • Le Parc des Oliviers , Parempuyre
Équipe bienveillante, tant envers ses salariés que ses résidents. Résidence très bien entretenue et organisée dans laquelle vous pouvez laisser vos proches en toute confiance. Un grand merci à Anne-Sophie pour son accompagnement et son professionnalisme.
Par Rhizlane R. • Le Parc des Oliviers , Parempuyre
Bon établissement. Équipe bienveillante et dynamique.
Par Mrx C. • Le Parc des Oliviers , Parempuyre
Cet établissement est à recommander si vous désirez confier un membre de votre famille dont vous ne pouvez pas vous occuper vous-même. Le personnel dans son ensemble fait le maximum pour bien entourer le résident et sa famille; aimable, dévoué et disponible. Tout est fait dans cette résidence pour alléger les soucis liés à l'âge et rassurer par là même les inquiétudes des proches. Un grand merci à tous: Directeur, personnel médical, personnel administratif, technique, de maintenance, ASH, AS, et cuisinier bien sûr.
Par Berniev • Le Parc des Oliviers , Parempuyre