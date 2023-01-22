Cet établissement est à recommander si vous désirez confier un membre de votre famille dont vous ne pouvez pas vous occuper vous-même. Le personnel dans son ensemble fait le maximum pour bien entourer le résident et sa famille; aimable, dévoué et disponible. Tout est fait dans cette résidence pour alléger les soucis liés à l'âge et rassurer par là même les inquiétudes des proches. Un grand merci à tous: Directeur, personnel médical, personnel administratif, technique, de maintenance, ASH, AS, et cuisinier bien sûr.

Par Berniev • Le Parc des Oliviers , Parempuyre