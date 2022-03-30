Je pratique la médiation animale auprès des résidents de l'EHPAD le clos d'alienor depuis 2014. J'apprécie intervenir au sein de cet établissement dans lequel les équipes présentent un intérêt réel et pertinent pour ma pratique. L'objectif de mes interventions est respecté et j'apprécie qu'on me permette d'y faire le meilleur travail possible pour chaque personne accueillie ainsi que sa famille si elle le désire sans me demander de remplir un quota de prise en charge a chaque séance. J'ai toujours été soutenue dans les projets mis en place (intergénérationnel avec les animaux, exposition explicative de mon travail...), j'ai aimé cette confiance, avec toujours au coeur de leurs préoccupations, le bien être des résidents et de leurs proches : cette valeur est ancrée dans leur pratique et c'est vraiment appréciable de travailler dans ces conditions. Au delà de cet aspect, j'ai toujours eu un accueil très positif de la part du personnel en tant qu'intervenante extérieure, et ça aussi, c'est appréciable ! Merci à toute l'équipe !

Par Estelle D. • Maison De Retraite Le Clos D'Alienor , Le Bouscat