Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Le Bouscat
Je pratique la médiation animale auprès des résidents de l'EHPAD le clos d'alienor depuis 2014. J'apprécie intervenir au sein de cet établissement dans lequel les équipes présentent un intérêt réel et pertinent pour ma pratique. L'objectif de mes interventions est respecté et j'apprécie qu'on me permette d'y faire le meilleur travail possible pour chaque personne accueillie ainsi que sa famille si elle le désire sans me demander de remplir un quota de prise en charge a chaque séance. J'ai toujours été soutenue dans les projets mis en place (intergénérationnel avec les animaux, exposition explicative de mon travail...), j'ai aimé cette confiance, avec toujours au coeur de leurs préoccupations, le bien être des résidents et de leurs proches : cette valeur est ancrée dans leur pratique et c'est vraiment appréciable de travailler dans ces conditions. Au delà de cet aspect, j'ai toujours eu un accueil très positif de la part du personnel en tant qu'intervenante extérieure, et ça aussi, c'est appréciable ! Merci à toute l'équipe !
Par Estelle D. • Maison De Retraite Le Clos D'Alienor , Le Bouscat
Je ne remercierai jamais assez tout le personnel de cet établissement pour son implication, sa bienveillance et son professionnalisme. Vous avez comblé ma petite maman pendant 8 mois avec vos sourires, vos attentions, votre présence rassurante. Un remerciement particulier à Audrey et Jean Bernard qui ont été plus que merveilleux le dernier jour de sa vie. Je recommande vivement le Clos d'Alienor au Bouscat pour la qualité exceptionnelle de ses services. Impossible de vous oublier, vous avez tous été si précieux!
Par Michèle C. • Maison De Retraite Le Clos D'Alienor , Le Bouscat
Intervenant musicien depuis de nombreuses années au sein de l'établissement, une complicité et cordialité avec les résidents et certains membres de l'équipe administrative et médicale s'est installée et développée au fil du temps...ce qui permet de travailler dans de bonnes conditions afin de partager et d'apporter aux résidents un moment de détente et d'expression grâce à la musique et le chant
Par Pierre E. • Maison De Retraite Le Clos D'Alienor , Le Bouscat
Durant trois années vécues à la résidence, ma tante a pu bénéficier d’un accompagnement global d’une grande qualité. Des équipes administratives, hôtelières et soignantes sérieuses, solides et bienveillantes (tant auprès d’elle que nous les proches), ayant su aussi bien maintenir une atmosphère chaleureuse et vivante pendant la crise sanitaire, qu’accompagner le maintien de sa dignité dans sa perte d’autonomie et la complexité de sa fin de vie. Particulièrement actuellement où l’on regarde avec encore plus de méfiance les Ephad, il faut aussi souligner quand cela se passe comme on l’attendait!
Par Clémence S. • Maison De Retraite Le Clos D'Alienor , Le Bouscat
personnels gentils et sérieux prestation impeccable
Par Chroma F. • Maison De Retraite Le Clos D'Alienor , Le Bouscat