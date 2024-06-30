Pour avoir côtoyé Madame Durand lorsqu’elle était directrice adjointe dans la Résidence Les Vignes à Moulin-Neuf, je savais qu’elle mettrait tous ses talents et son énergie positive pour mener à bien ses missions dans cette belle résidence qu’elle a choisi de diriger. Et quel bonheur pour moi d’avoir pu participer aux Olympiades Inter Résidences et de découvrir ce magnifique établissement et sa terrasse gigantesque, bien ombragée, le tout dans un cadre bien arboré, dans lequel les résidents semblent particulièrement actifs ! C’est vrai qu’il y a aussi dans cet établissement, une animatrice hors normes ! En tout cas, cette journée du 4 mai 2023 a été marquée par le dynamisme de tous les résidents mais aussi par les trois animateurs et les trois directeurs de chaque résidence dans les jeux, les rires, le gâteau somptueux et les bulles à profusion ! Christine Lincot

Par Christine L. • Résidence La Pastorale , Bouliac