Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Bouliac
Un bel établissement situé à Bouliac. 80 résidents avec une unité protégée qui est plutôt sympathique. Ma maman est dans cet établissement depuis bientôt 2 ans. La restauration est de qualité, les plats sont bien présentés. Les Infirmières sont disponibles et très souriantes. L'équipe d'encadrement est investie et toujours à notre écoute. Un établissement à taille humaine qui mérite d'être visité.
Par G E. • Résidence La Pastorale , Bouliac
Excellente maison de retraite qui a accompagné le doyen de notre famille jusqu'à ses 97 ans. Une équipe en qui nous avions une totale confiance pendant les 15 années de son séjour.
Par Wendy L. • Résidence La Pastorale , Bouliac
Lieu très agréable et chaleureux. Nous sentons la bienveillance envers le résident.
Par Vl R. • Résidence La Pastorale , Bouliac
Pour avoir côtoyé Madame Durand lorsqu’elle était directrice adjointe dans la Résidence Les Vignes à Moulin-Neuf, je savais qu’elle mettrait tous ses talents et son énergie positive pour mener à bien ses missions dans cette belle résidence qu’elle a choisi de diriger. Et quel bonheur pour moi d’avoir pu participer aux Olympiades Inter Résidences et de découvrir ce magnifique établissement et sa terrasse gigantesque, bien ombragée, le tout dans un cadre bien arboré, dans lequel les résidents semblent particulièrement actifs ! C’est vrai qu’il y a aussi dans cet établissement, une animatrice hors normes ! En tout cas, cette journée du 4 mai 2023 a été marquée par le dynamisme de tous les résidents mais aussi par les trois animateurs et les trois directeurs de chaque résidence dans les jeux, les rires, le gâteau somptueux et les bulles à profusion ! Christine Lincot
Par Christine L. • Résidence La Pastorale , Bouliac
Cette maison de retraite est idéalement située, dans un joli cadre de verdure. Le bâtiment est somptueux, bien entretenu. Le parking visiteur est un peu petit mais il se suffit malgré tout. Un grand nombre d’activités est proposé aux résidents et les soins me semblent correct (a voir sur le plus long terme).
Par Maïlys R. • Résidence La Pastorale , Bouliac