Résidence Les Magnolias à Biganos (33)
5.0 (13)
Maison de retraite / EHPAD à Biganos (33)
17 Bis Rue Victor-Hugo , 33380 Biganos
Les points forts de l'établissement
Unité Alzheimer protégée et PASA 12 places Triple habilitation APA, ASH et APL Équipe médicale interne et espace Snoezelen
À propos de l'établissement
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Résidence Les Magnolias
Questions fréquentes
La résidence accueille-t-elle un proche atteint de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, Les Magnolias dispose d'une unité protégée de 14 places dédiée aux personnes désorientées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Un Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) de 12 places complète la prise en charge en journée pour les troubles cognitifs légers. Un espace multi-sensoriel Snoezelen est également disponible.
Un séjour temporaire est-il possible avant un placement définitif ?
Oui, l'établissement réserve 3 lits à l'hébergement temporaire et propose également des courts séjours. Cette formule permet de tester le cadre de vie ou de soulager un aidant familial pendant quelques semaines.
Quelles aides financières peuvent réduire le coût du séjour ?
La résidence est habilitée à recevoir l'aide sociale à l'hébergement (ASH), l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et l'aide au logement (APL/ALS). Le dossier peut être déposé auprès du conseil départemental de la Gironde et de la CAF selon votre situation.
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