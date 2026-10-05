La résidence accueille-t-elle un proche atteint de la maladie d'Alzheimer ? Oui, Les Magnolias dispose d'une unité protégée de 14 places dédiée aux personnes désorientées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Un Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) de 12 places complète la prise en charge en journée pour les troubles cognitifs légers. Un espace multi-sensoriel Snoezelen est également disponible.

Un séjour temporaire est-il possible avant un placement définitif ? Oui, l'établissement réserve 3 lits à l'hébergement temporaire et propose également des courts séjours. Cette formule permet de tester le cadre de vie ou de soulager un aidant familial pendant quelques semaines.