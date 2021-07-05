BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Maisons de retraite / EHPAD à Biganos (33380)

2 établissements trouvés

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Biganos

Très belle résidence avec une équipe disponible et efficace

Par Said N. Résidence Les Magnolias , Biganos

EHPAD très bien tenu, personnels accueillants et très souriant et à l'écoute des résidants.

Par Serge S. Résidence Les Magnolias , Biganos

Nous sommes venus au repas de noël pour les familles nous remercions tous le personnel qui a était au top et un repas délicieux ,félicitations à tous et passé de bonne fêtes

Par Gogo G. Résidence Les Magnolias , Biganos

Merci pour tout

Par Bernard R. Résidence Les Magnolias , Biganos

Très bel établissement avec des services de qualité ! Personnel bienveillant avec une Directrice à l’écoute des familles, des Résidents et de son personnel ! Je recommande vivement le placement de votre proche dans cet EHPAD

Par Richard M. Résidence Les Magnolias , Biganos

Maisons de retraite / EHPAD proche de Biganos

Départements proche de de Gironde