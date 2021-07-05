Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Biganos
Très belle résidence avec une équipe disponible et efficace
Par Said N. • Résidence Les Magnolias , Biganos
EHPAD très bien tenu, personnels accueillants et très souriant et à l'écoute des résidants.
Par Serge S. • Résidence Les Magnolias , Biganos
Nous sommes venus au repas de noël pour les familles nous remercions tous le personnel qui a était au top et un repas délicieux ,félicitations à tous et passé de bonne fêtes
Par Gogo G. • Résidence Les Magnolias , Biganos
Très bel établissement avec des services de qualité ! Personnel bienveillant avec une Directrice à l’écoute des familles, des Résidents et de son personnel ! Je recommande vivement le placement de votre proche dans cet EHPAD
Par Richard M. • Résidence Les Magnolias , Biganos