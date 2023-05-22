La villa des pins est un ehpad très bien tenu , moderne avec du personnel au petis soins et à l écoute des résidents. Bcp d animations sont proposées aux résidents , des repas variés et de qualités , ainsi que le goûter on ne se sent pas dans un ehpad mais plutôt dans une résidence hôtelière. Bravo à tout le personnel .

Par Eric R. • Résidence La Villa Des Pins , Andernos-les-Bains