Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Andernos-les-Bains
Site accueillant personnel devoué malgré un manque cruel d’effectif. Prestation hôtelière d’un niveau correct. Merci à Florence pour son accueil, sa gentillesse et son engagement. Des infirmières et une IDEC formidables, un médecin coordinateur à l’écoute. Merci à Lourdes pour son implication dans les activités proposées.
Par Philippe P. • Résidence La Villa Des Pins , Andernos-les-Bains
Excellent établissement, une direction au top, une ambiance chaleureuse, une équipe à l’écoute. Très bien accueillie
Par Cléa J. • Résidence La Villa Des Pins , Andernos-les-Bains
La villa des pins est un ehpad très bien tenu , moderne avec du personnel au petis soins et à l écoute des résidents. Bcp d animations sont proposées aux résidents , des repas variés et de qualités , ainsi que le goûter on ne se sent pas dans un ehpad mais plutôt dans une résidence hôtelière. Bravo à tout le personnel .
Par Eric R. • Résidence La Villa Des Pins , Andernos-les-Bains
Bon établissement, personnel encadrant aimable et compétent, les aides soignantes sont bienveillantes, ma maman est bien entourée. Je suis soulagée....
Par Evelyne R. • Résidence La Villa Des Pins , Andernos-les-Bains
depuis 2015 ouverture de la maison des pins,je suis absolument ravis de tous les services de la villa des pins.merci
Par Olivier L. • Résidence La Villa Des Pins , Andernos-les-Bains