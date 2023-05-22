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Maisons de retraite / EHPAD à Andernos-les-Bains (33510)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Andernos-les-Bains

Site accueillant personnel devoué malgré un manque cruel d’effectif. Prestation hôtelière d’un niveau correct. Merci à Florence pour son accueil, sa gentillesse et son engagement. Des infirmières et une IDEC formidables, un médecin coordinateur à l’écoute. Merci à Lourdes pour son implication dans les activités proposées.

Par Philippe P. Résidence La Villa Des Pins , Andernos-les-Bains

Excellent établissement, une direction au top, une ambiance chaleureuse, une équipe à l’écoute. Très bien accueillie

Par Cléa J. Résidence La Villa Des Pins , Andernos-les-Bains

La villa des pins est un ehpad très bien tenu , moderne avec du personnel au petis soins et à l écoute des résidents. Bcp d animations sont proposées aux résidents , des repas variés et de qualités , ainsi que le goûter on ne se sent pas dans un ehpad mais plutôt dans une résidence hôtelière. Bravo à tout le personnel .

Par Eric R. Résidence La Villa Des Pins , Andernos-les-Bains

Bon établissement, personnel encadrant aimable et compétent, les aides soignantes sont bienveillantes, ma maman est bien entourée. Je suis soulagée....

Par Evelyne R. Résidence La Villa Des Pins , Andernos-les-Bains

depuis 2015 ouverture de la maison des pins,je suis absolument ravis de tous les services de la villa des pins.merci

Par Olivier L. Résidence La Villa Des Pins , Andernos-les-Bains

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