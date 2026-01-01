L'Ombriere à Saint-Jean-d'Angle (17)
Maison de retraite / EHPAD à Saint-Jean-d'Angle (17)
8 Rue Maurice Ponte, 17620 Saint-Jean-d'Angle
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