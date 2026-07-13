Maisons de retraite / EHPAD dans le Calvados

Maisons de retraite et EHPAD dans le Calvados

82 EHPAD dans le Calvados - le chiffre peut surprendre, mais le département couvre un territoire vaste, de la Plaine de Caen aux vallées de la Suisse Normande. Chaque établissement accueille en moyenne 92 personnes. On trouve des places aussi bien en ville, à Caen ou Bayeux, que dans les coins plus tranquilles du Bocage ou du Pays d'Auge. Pour les familles en recherche d'une place en EHPAD dans le département, le choix ne manque pas. Mais attention, les tarifs bougent beaucoup d'un endroit à l'autre, tout comme les spécialités médicales ou les conditions d'accueil.

82 EHPAD entre Caen, Bayeux et Pays d'Auge : l'offre dans le Calvados (14)

Le Calvados est plutôt bien couvert côté hébergement pour personnes âgées. Sans surprise, c'est autour de Caen que se concentre le gros de l'offre - une douzaine d'établissements rien qu'entre Caen et Hérouville-Saint-Clair. Du côté de Bayeux, dans le Bessin, on trouve aussi plusieurs structures à taille humaine. Elles sont souvent installées dans des bourgs calmes, pas loin des commerces, ce qui compte au quotidien.

En allant vers l'est, la Côte Fleurie et le Pays d'Auge ont leurs EHPAD aussi, notamment à Pont-l'Évêque et Trouville-sur-Mer. Un cadre agréable, les familles apprécient. Plus au sud, le Bocage virois et la Suisse Normande proposent des places à Vire Normandie, Falaise ou encore Condé-en-Normandie. Et c'est justement cette répartition sur tout le territoire qui aide les proches à trouver un EHPAD pas trop loin du domicile familial - un point qui pèse souvent lourd dans la décision finale.

Combien coûte un EHPAD dans le Calvados (14)

La question du prix, forcément, arrive vite. Le coût d'une place en EHPAD dans le Calvados varie selon le type de chambre, le degré de dépendance du résident et le statut de l'établissement (public, associatif ou privé). Les tarifs hébergement ci-dessous viennent des données recueillies auprès des établissements du département.

Type de chambre Tarif médian / mois Fourchette Établissements renseignés Chambre simple 2 708 € 2 100 € à 3 855 € 28 Chambre double 2 280 € 2 040 € à 2 700 € 7 Chambre unité protégée 3 240 € 2 400 € à 3 855 € -

Au tarif hébergement vient s'ajouter le ticket dépendance. Celui-ci dépend du niveau de perte d'autonomie (le fameux groupe GIR). Concrètement, dans le Calvados, ça donne : 21,96 € par jour pour les GIR 1-2, 13,93 € pour les GIR 3-4 et 5,91 € pour les GIR 5-6. Prenons un exemple concret : un résident classé GIR 2 paiera environ 660 € de plus chaque mois pour la dépendance, et ça c'est avant déduction de l'APA. Pour comprendre comment fonctionne le financement d'un séjour en EHPAD, sachez que plusieurs dispositifs permettent de réduire le reste à charge.

Les EHPAD publics rattachés aux hôpitaux de Caen ou de Lisieux pratiquent en général des tarifs sous la médiane. Les établissements privés de la Côte Fleurie, eux, se situent plutôt dans le haut de la fourchette. L'écart peut aller jusqu'à 1 700 € par mois entre le moins cher et le plus onéreux du département - ce n'est pas rien.

Bien choisir sa maison de retraite dans le Calvados (14)

Choisir un EHPAD, ce n'est pas qu'une affaire de prix. Où habite la famille ? Comment sont les soins ? Quelle ambiance au quotidien ? Quelles activités ? Tout ça entre en jeu. Avant de monter un dossier d'admission en EHPAD, il y a quelques points à regarder de près :

La localisation : un établissement proche de la famille, ça change tout pour les visites. Entre la Plaine de Caen et le Pays d'Auge, les temps de trajet ne sont pas les mêmes du tout.

Le projet de soins : certains EHPAD du Calvados ont des unités spécialisées Alzheimer (unités protégées), un pôle d'activités et de soins adaptés (PASA) ou une équipe de nuit renforcée. Ça fait une vraie différence.

Le cadre de vie : jardin accessible, salle d'animation, espace de kinésithérapie. Les établissements du Bocage ou de la Suisse Normande profitent souvent d'un environnement calme, avec de la verdure autour.

Le taux d'encadrement : le ratio soignants/résidents, c'est ce qui conditionne directement la qualité de l'accompagnement au jour le jour.

Un bon réflexe : visiter au moins deux ou trois établissements avant de se décider. Posez des questions sur l'organisation des repas, les horaires de visite, la gestion des urgences. On apprend beaucoup en observant sur place.

Soins et vie quotidienne en EHPAD dans le Calvados (14)

Les EHPAD du Calvados accueillent surtout des personnes classées en GIR 1 à 4, autrement dit des gens qui ont besoin d'aide chaque jour pour les gestes courants - toilette, habillage, repas, déplacements. Côté personnel, chaque établissement s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire : aides-soignantes, infirmières, médecin coordonnateur, psychologue, kinésithérapeute et parfois ergothérapeute.

Le quotidien en EHPAD suit un rythme assez régulier. Le matin, c'est lever et toilette. Les repas se prennent en salle commune ou en chambre selon l'état de santé. L'après-midi, place aux activités : ateliers mémoire, gym douce, sorties, lecture. La fin de journée est plus calme. Quelques établissements caennais travaillent avec le CHU de Caen pour le suivi gériatrique, ce qui est un vrai plus. Les EHPAD en zone rurale - dans le Bessin ou le Bocage - fonctionnent davantage avec des médecins libéraux et des services d'hospitalisation à domicile.

Les unités protégées, elles, sont pensées pour les personnes atteintes de troubles cognitifs avancés. Environnement sécurisé, personnel formé spécifiquement. Le tarif médian pour ce type de chambre atteint 3 240 € par mois dans le Calvados. C'est plus cher, oui, mais l'encadrement renforcé et les aménagements adaptés expliquent cette différence.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour dans le Calvados (14)

Entrer en EHPAD, ça ne veut pas forcément dire y vivre à l'année. Trois formules existent dans la plupart des 82 établissements du Calvados :

L'hébergement permanent : le résident vit à temps plein dans l'établissement. C'est la formule classique, avec un contrat de séjour signé pour une durée indéterminée.

L'hébergement temporaire : quelques semaines à quelques mois, pour répondre à un besoin précis - sortie d'hospitalisation, absence de l'aidant principal, ou tout simplement une période d'essai avant de s'engager.

L'accueil de jour : la personne vient à la journée, une à plusieurs fois par semaine. Ça permet de garder du lien social et de souffler un peu quand on est aidant familial, sans quitter le domicile.

L'hébergement temporaire et l'accueil de jour marchent particulièrement bien dans les EHPAD de l'agglomération caennaise, là où la demande des familles reste forte. Si le terme EHPAD vous semble encore un peu flou, notre page sur la signification d'EHPAD détaille ce que ça recouvre exactement.

APA, ASH et aides financières dans le Calvados (14)

Le reste à charge en EHPAD, il faut le dire, peut peser lourd. Heureusement, plusieurs aides existent pour alléger la facture. L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en établissement est versée par le Département du Calvados. Elle couvre tout ou partie du tarif dépendance, en fonction du GIR et des ressources du résident. Quelqu'un en GIR 1-2 avec des revenus modestes ? L'APA peut prendre en charge la quasi-totalité du ticket dépendance de 21,96 € par jour.

L'aide sociale à l'hébergement (ASH), elle, s'adresse aux personnes dont les revenus et le patrimoine ne suffisent pas pour payer le tarif hébergement. Attention, elle est soumise à conditions de ressources et ne concerne que les EHPAD habilités à l'aide sociale - en gros, les établissements publics et quelques associatifs. Les APL ou ALS (aides au logement) peuvent aussi jouer en EHPAD, à condition que l'établissement soit conventionné. Et puis il y a la réduction d'impôt de 25 % sur les frais de dépendance et d'hébergement (plafonnée à 10 000 € de dépenses par an). Tous ces dispositifs sont détaillés sur notre page consacrée au financement en EHPAD.

Où trouver un EHPAD dans le Calvados (14)

Les 82 EHPAD du Calvados couvrent l'ensemble du territoire. Caen arrive en tête avec 10 établissements. Vient ensuite Vire Normandie et ses 4 EHPAD dans le Bocage. Hérouville-Saint-Clair, juste à côté de Caen, compte 2 structures, comme Falaise au sud de la Plaine de Caen et Bayeux dans le Bessin. Sur la Côte Fleurie, Trouville-sur-Mer et Pont-l'Évêque ont chacune 2 EHPAD, tout comme Ouistreham sur le littoral nord. Lisieux, Condé-en-Normandie ou Honfleur complètent le maillage dans les zones plus rurales du département.