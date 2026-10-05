Résidence Beaulieu à Caen (14)
5.0 (10)
Maison de retraite / EHPAD à Caen (14)
53 BD GEORGES POMPIDOU, 14000 Caen
Les points forts de l'établissement
Balnéothérapie, spa et espace Snoezelen sur place Unité protégée Alzheimer et unité grands dépendants Art thérapie, musicothérapie et zoothérapie au quotidien
À propos de l'établissement
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Résidence Beaulieu
Questions fréquentes
Quels soins spécialisés sont proposés à la Résidence Beaulieu ?
La résidence dispose d'une unité protégée pour les personnes atteintes d'Alzheimer avec dispositif anti-fugue, ainsi qu'une unité grands dépendants. L'équipe médicale interne comprend un médecin coordonnateur, un psychologue et un ergothérapeute. L'établissement accueille également les résidents présentant des troubles du comportement.
Quelles activités de bien-être sont disponibles dans l'établissement ?
La résidence propose un espace balnéothérapie, un spa et une salle Snoezelen pour la stimulation sensorielle. Les résidents bénéficient aussi d'art thérapie, de musicothérapie, de zoothérapie et de gymnastique douce. Des ateliers mémoire, des sorties extérieures avec navette et des événements culturels complètent le programme.
Comment se rendre à la Résidence Beaulieu à Caen ?
L'établissement est accessible par les lignes de bus 8 et 2, avec les arrêts Gallieni et Venoix Gallieni à proximité immédiate. Un parking gratuit est disponible pour les visiteurs. En voiture, depuis le périphérique nord, prendre la sortie Vallée des Jardins en direction du centre de Caen.
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