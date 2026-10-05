Quels soins spécialisés sont proposés à la Résidence Beaulieu ? La résidence dispose d'une unité protégée pour les personnes atteintes d'Alzheimer avec dispositif anti-fugue, ainsi qu'une unité grands dépendants. L'équipe médicale interne comprend un médecin coordonnateur, un psychologue et un ergothérapeute. L'établissement accueille également les résidents présentant des troubles du comportement.

Quelles activités de bien-être sont disponibles dans l'établissement ? La résidence propose un espace balnéothérapie, un spa et une salle Snoezelen pour la stimulation sensorielle. Les résidents bénéficient aussi d'art thérapie, de musicothérapie, de zoothérapie et de gymnastique douce. Des ateliers mémoire, des sorties extérieures avec navette et des événements culturels complètent le programme.