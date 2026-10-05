Résidence Les Hauts de l’Aure à Saint-Vigor-le-Grand (14)
4.9 (12)
Maison de retraite / EHPAD à Saint-Vigor-le-Grand (14)
1 rue de la Pigache, 14400 Saint-Vigor-le-Grand
Les points forts de l'établissement
Unité protégée Alzheimer avec jardin thérapeutique Art-thérapie, musicothérapie et zoothérapie en interne Cadre verdoyant aux portes de Bayeux
À propos de l'établissement
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Résidence Les Hauts de l’Aure
Questions fréquentes
Quels soins spécialisés sont proposés aux résidents atteints d'Alzheimer ?
La résidence dispose d'une unité protégée dédiée aux personnes atteintes d'Alzheimer et troubles apparentés, avec un jardin thérapeutique sécurisé. Un ergothérapeute et un psychologue internes assurent un suivi personnalisé. Des séances de musicothérapie, d'art-thérapie et de zoothérapie complètent la prise en charge.
Quelles activités sont proposées au quotidien ?
Le programme d'animations comprend des ateliers mémoire, jardinage, cuisine et gymnastique douce. Des sorties extérieures sont organisées avec navettes. L'établissement propose aussi un salon de coiffure, des soins esthétiques et une bibliothèque.
Comment se rendre à la résidence et les familles peuvent-elles visiter facilement ?
L'établissement se trouve au 1 rue de la Pigache à Saint-Vigor-le-Grand, à quelques minutes du centre de Bayeux et de sa gare SNCF. Un parking gratuit est à disposition des visiteurs. Le restaurant est ouvert aux familles qui souhaitent partager un repas avec leur proche.
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Résidence Les Hauts de l’Aure
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