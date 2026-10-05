Quels soins spécialisés sont proposés aux résidents atteints d'Alzheimer ? La résidence dispose d'une unité protégée dédiée aux personnes atteintes d'Alzheimer et troubles apparentés, avec un jardin thérapeutique sécurisé. Un ergothérapeute et un psychologue internes assurent un suivi personnalisé. Des séances de musicothérapie, d'art-thérapie et de zoothérapie complètent la prise en charge.

Quelles activités sont proposées au quotidien ? Le programme d'animations comprend des ateliers mémoire, jardinage, cuisine et gymnastique douce. Des sorties extérieures sont organisées avec navettes. L'établissement propose aussi un salon de coiffure, des soins esthétiques et une bibliothèque.