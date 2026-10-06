La Résidence La Vallée d'Auge dispose-t-elle d'une unité spécialisée Alzheimer ? Oui, l'établissement dispose d'une Unité Protégée pour Personnes Désorientées (UPPD) de 16 places. Cette unité offre un suivi adapté aux personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Elle propose des courts séjours et des séjours permanents.

Quels types de chambres sont proposés à la Résidence La Vallée d'Auge ? Les chambres de la résidence sont spacieuses, allant de 20 à 30 m². Chaque chambre dispose d'une salle d'eau privative et peut être aménagée avec un coin salon. Il est également possible pour un couple de partager la même chambre.