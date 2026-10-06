Résidence La Vallée d'Auge à Dozulé (14)
4.8 (5)
Maison de retraite / EHPAD à Dozulé (14)
Avenue Michel d'Ornano, 14430 Dozulé
Les points forts de l'établissement
Unité protégée Alzheimer de 16 places Chambres spacieuses de 20 à 30 m² avec salle d'eau privative Repas cuisinés sur place par un chef cuisinier
À propos de l'établissement
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Résidence La Vallée d'Auge
Questions fréquentes
La Résidence La Vallée d'Auge dispose-t-elle d'une unité spécialisée Alzheimer ?
Oui, l'établissement dispose d'une Unité Protégée pour Personnes Désorientées (UPPD) de 16 places. Cette unité offre un suivi adapté aux personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Elle propose des courts séjours et des séjours permanents.
Quels types de chambres sont proposés à la Résidence La Vallée d'Auge ?
Les chambres de la résidence sont spacieuses, allant de 20 à 30 m². Chaque chambre dispose d'une salle d'eau privative et peut être aménagée avec un coin salon. Il est également possible pour un couple de partager la même chambre.
La résidence propose-t-elle des animations pour les résidents ?
Oui, la Résidence La Vallée d'Auge propose des animations organisées régulièrement, des jeux et ateliers ainsi que des sorties extérieures. Une équipe pluridisciplinaire comprenant une psychologue et une ergothérapeute accompagne les résidents dans des activités à visée thérapeutique.
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