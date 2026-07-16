Maisons de retraite / EHPAD dans la Manche

Maisons de retraite et EHPAD à Manche

La Manche compte 73 maisons de retraite et EHPAD répartis sur l'ensemble du département, de Cherbourg-en-Cotentin jusqu'à Avranches, en passant par Saint-Lô, Granville et Coutances. Ce maillage dense traduit une réalité démographique bien ancrée : la population des plus de 75 ans y augmente d'année en année, surtout dans les communes du littoral et les bourgs ruraux du Cotentin et du Mortainais. Les familles manchoises ont donc accès à une offre variée, capable de répondre à des besoins très différents, de l'hébergement permanent médicalisé à l'accueil temporaire après une hospitalisation. Trouver un établissement adapté demande toutefois de bien cerner les spécificités locales, les tarifs pratiqués et les aides financières mobilisables pour alléger le reste à charge.

Répartition géographique des Maisons de retraite et EHPAD en Manche

Les 73 structures manchoises se répartissent sur les principaux bassins de vie du département. Cherbourg-en-Cotentin et sa périphérie concentrent une part importante de l'offre, avec plusieurs EHPAD publics hospitaliers rattachés au centre hospitalier local. Saint-Lô, préfecture du département, dispose aussi d'une offre dense mêlant structures publiques et associatives. Plus au sud, Avranches, Granville et Coutances proposent des établissements de taille moyenne, souvent intégrés au tissu urbain et proches des commerces.

Le paysage des statuts juridiques se distingue par la prédominance du secteur public : 65 établissements relèvent du statut public, soit près de 89 % de l'offre départementale. Le secteur privé non lucratif, porté par des associations comme les congrégations religieuses ou les mutuelles, regroupe 20 structures. Le secteur privé commercial reste plus discret avec 16 établissements, souvent des résidences récentes aux prestations hôtelières soignées. Cette répartition explique en partie la modération tarifaire observée dans le département. La capacité totale recensée sur la plateforme atteint 459 logements et places, couvrant aussi bien l'hébergement permanent que l'accueil de jour ou temporaire.

Pour affiner votre recherche par commune, vous pouvez consulter les offres dans les principales villes du département : Cherbourg-en-Cotentin, Saint-Lô, Granville, Avranches et Coutances.

Combien coûte un Maisons de retraite et EHPAD en Manche

Le prix médian d'un hébergement en maison de retraite ou en EHPAD en Manche s'établit à 2 323 € par mois, un niveau nettement inférieur à la moyenne nationale qui se situe autour de 2 500 à 2 800 € selon les sources. Cette modération tient au poids du secteur public et associatif, qui applique des tarifs encadrés par le Conseil départemental et l'Agence régionale de santé.

La fourchette tarifaire reste toutefois large. Les établissements les plus abordables affichent un tarif d'entrée autour de 999 € par mois, ce qui correspond généralement à de petites unités rurales publiques ou à des places d'hébergement temporaire. À l'inverse, les résidences haut de gamme, souvent privées et situées sur le littoral ou dans les pôles urbains, peuvent monter jusqu'à 3 690 € par mois. Entre ces deux extrêmes, la majorité des EHPAD manchois se positionnent dans une zone comprise entre 1 900 € et 2 600 € mensuels pour une chambre individuelle en hébergement permanent.

Le tarif facturé aux résidents se décompose en trois parties distinctes :

Le tarif hébergement , qui couvre la restauration, l'entretien, l'animation et le logement

, qui couvre la restauration, l'entretien, l'animation et le logement Le tarif dépendance, modulé selon le GIR (groupe iso-ressources) évalué à l'entrée

Le tarif soins, pris en charge directement par l'Assurance Maladie et invisible pour la famille

Pour mieux comprendre ces mécanismes, notre dossier sur la tarification des EHPAD détaille chaque poste de dépense.

Bien choisir son établissement en Manche

Le choix d'un EHPAD ou d'une maison de retraite ne se résume pas à une question de prix. Plusieurs critères méritent une attention particulière avant de signer un contrat de séjour. La proximité géographique avec la famille constitue souvent le premier filtre : un résident qui reçoit des visites régulières voit sa qualité de vie et son moral nettement améliorés.

L'évaluation de la capacité de l'établissement à accompagner les pathologies spécifiques vient ensuite au premier plan. Certaines structures manchoises disposent d'unités protégées Alzheimer, d'équipes formées aux troubles du comportement, ou encore de pôles d'activités et de soins adaptés (PASA). D'autres sont davantage orientées vers l'accueil de personnes encore autonomes mais qui ont besoin d'un environnement sécurisé. Consultez notre guide des questions à poser lors d'une visite pour préparer au mieux vos rencontres avec les directions d'établissement.

La visite physique reste irremplaçable. Prenez le temps d'observer l'atmosphère générale, la propreté des lieux communs, l'attitude du personnel envers les résidents, la qualité des repas servis et les activités en cours. Demandez à consulter le livret d'accueil, le règlement de fonctionnement et les derniers rapports d'évaluation externe. Interrogez aussi le taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre de professionnels présents pour 10 résidents, car il reflète directement la disponibilité des équipes au quotidien.

Soins et vie quotidienne

Les maisons de retraite et EHPAD de la Manche assurent un accompagnement médical et social continu. Chaque établissement dispose d'un médecin coordonnateur, d'infirmiers, d'aides-soignants et d'agents de service présents 24 heures sur 24. Les soins incluent la distribution des traitements, la surveillance des constantes, les pansements, la prévention des chutes et la prise en charge de la douleur.

Au-delà des actes médicaux, la vie quotidienne est rythmée par des activités pensées pour stimuler la mémoire, préserver la mobilité et entretenir le lien social. Ateliers mémoire, gymnastique douce, chorale, jardinage thérapeutique, sorties culturelles vers le Mont-Saint-Michel ou le littoral cotentinois : les animateurs manchois rivalisent de créativité. Certains établissements ont noué des partenariats avec des écoles locales, des fermes pédagogiques ou des médiateurs animaliers qui viennent sur place avec des chiens, des chats ou des lapins.

La restauration occupe une place centrale. Les repas sont en général préparés sur place par une équipe de cuisine dédiée, avec des menus adaptés aux régimes médicaux (sans sel, mixé, diabétique). Le petit-déjeuner est souvent servi en chambre pour respecter le rythme de chacun, tandis que le déjeuner et le dîner rassemblent les résidents en salle à manger. Les familles peuvent fréquemment déjeuner sur place moyennant une participation modique.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour

Les établissements manchois proposent trois grandes formules d'accueil. L'hébergement permanent concerne les résidents qui s'installent durablement dans l'EHPAD, avec un contrat de séjour classique. C'est la formule la plus répandue et elle ouvre l'accès à toutes les aides financières disponibles.

L'hébergement temporaire, limité à 90 jours par an, sert à tester un établissement, à soulager un aidant familial fatigué ou à organiser une convalescence après une hospitalisation. Plusieurs EHPAD du département réservent des places spécifiques à cet usage. L'accueil de jour, quant à lui, reçoit la personne âgée quelques heures ou une journée complète, avec un retour à domicile le soir. Cette formule convient particulièrement aux familles qui souhaitent maintenir un proche chez lui tout en s'accordant un répit ponctuel. Notre dossier sur l'accueil temporaire et de jour présente les conditions d'accès et les tarifs appliqués.

APA, ASH et aides financières en Manche

Plusieurs dispositifs existent pour réduire le reste à charge d'un hébergement en établissement. L'APA en établissement (Allocation Personnalisée d'Autonomie) couvre tout ou partie du tarif dépendance, calculé selon le GIR du résident. Dans la Manche, le Conseil départemental instruit les dossiers et verse directement l'aide à l'établissement dans la plupart des cas.

L'ASH (Aide Sociale à l'Hébergement) intervient lorsque les ressources du résident ne suffisent pas à payer le tarif hébergement. Elle est versée par le Conseil départemental de la Manche, sous conditions de ressources et après vérification de l'obligation alimentaire des proches. L'établissement choisi doit être habilité à l'aide sociale, ce qui concerne la grande majorité des EHPAD publics et associatifs du département.

D'autres aides peuvent compléter ce socle : les APL (Aide Personnalisée au Logement) versées par la CAF, la réduction d'impôt de 25 % sur les frais de dépendance et d'hébergement dans la limite de 10 000 € par an, et certaines aides ponctuelles des caisses de retraite. Notre guide complet des aides financières en EHPAD récapitule les démarches à entreprendre et les formulaires à remplir.

Pour trouver rapidement un établissement adapté à votre situation et comparer les tarifs, disponibilités et prestations des 73 maisons de retraite et EHPAD de la Manche, utilisez le moteur de recherche Maisons de retraite et EHPAD en Manche sur BookingSeniors. Vous pourrez filtrer par ville, statut juridique, budget et services spécifiques pour ne retenir que les structures qui correspondent à vos critères.