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Résidence Médicis à Carpiquet (14)

5.0 (19)
Maison de retraite / EHPAD à Carpiquet (14)
3 Chemin Rural de Saint Germain, 14650 Carpiquet

Les points forts de l'établissement

Unité protégée Alzheimer de 14 places Habilité APA, ASH et APL / ALS Cadre résidentiel avec vue sur Caen

À propos de l'établissement

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Résidence Médicis

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Questions fréquentes

La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, la Résidence Médicis dispose d'une unité protégée de 14 places spécifiquement dédiée à l'accueil des personnes désorientées ou atteintes de la maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées. Cette unité offre un cadre sécurisé et un accompagnement adapté aux troubles cognitifs.
Est-il possible d'organiser un séjour temporaire pour mon proche ?
Oui, l'établissement réserve 4 places sur ses 84 lits pour des séjours temporaires. Cette formule permet un accueil de courte durée, utile en cas de convalescence, de répit pour les aidants familiaux ou pour tester la vie en résidence avant un emménagement définitif.
Quelles aides financières peut-on mobiliser pour cet établissement ?
La Résidence Médicis est habilitée à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et l'APL / ALS (Aide au logement). Les familles peuvent donc cumuler ces dispositifs selon la situation du résident pour alléger le coût du séjour.

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