La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ? Oui, la Résidence Médicis dispose d'une unité protégée de 14 places spécifiquement dédiée à l'accueil des personnes désorientées ou atteintes de la maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées. Cette unité offre un cadre sécurisé et un accompagnement adapté aux troubles cognitifs.

Est-il possible d'organiser un séjour temporaire pour mon proche ? Oui, l'établissement réserve 4 places sur ses 84 lits pour des séjours temporaires. Cette formule permet un accueil de courte durée, utile en cas de convalescence, de répit pour les aidants familiaux ou pour tester la vie en résidence avant un emménagement définitif.