Résidence Les Ondines à Grandcamp-Maisy (14)
4.8 (10)
Maison de retraite / EHPAD à Grandcamp-Maisy (14)
67 rue du Docteur Boutrois, 14450 Grandcamp-Maisy
Les points forts de l'établissement
Habilitée APA, ASH et APL/ALS Cadre maritime à 400m de la mer Jardin et parties communes climatisées
À propos de l'établissement
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Résidence Les Ondines
Questions fréquentes
Quelles aides financières sont acceptées à la Résidence Les Ondines ?
L'établissement est habilité à recevoir l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA), l'Aide sociale à l'hébergement (ASH) et les aides au logement APL/ALS. Ces habilitations permettent à un large public de bénéficier d'un soutien financier pour couvrir les frais de séjour.
Quelle est la capacité d'accueil et le type de séjours proposés ?
La résidence dispose de 64 lits répartis en chambres individuelles meublées et équipées. Elle accueille les personnes âgées en séjour permanent ainsi qu'en court séjour pour des accueils temporaires.
Quel est le cadre de vie de l'établissement ?
La résidence est située à 400 mètres de la mer et à 10 minutes à pied des commerces, du marché et du port de Grandcamp-Maisy. Elle dispose d'un jardin, d'une bibliothèque, d'un salon de coiffure et de parties communes climatisées.
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Résidence Les Ondines
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