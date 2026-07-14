Maisons de retraite / EHPAD en Seine-Maritime

Maisons de retraite et EHPAD à Seine-Maritime

La Seine-Maritime compte 105 maisons de retraite et EHPAD répartis sur l'ensemble de son territoire, du littoral dieppois aux rives de la Seine, en passant par le plateau de Caux et la vallée de la Bresle. Ce département normand, marqué par une population vieillissante supérieure à la moyenne nationale, possède un maillage dense de structures d'accueil pour personnes âgées. Rouen, Le Havre, Dieppe et Fécamp concentrent une large part des résidences médicalisées, tandis que les zones rurales proposent des établissements à taille humaine, souvent intégrés dans le tissu villageois. Trouver la bonne maison de retraite demande de comparer les tarifs, les services et la localisation selon les besoins de votre proche.

Répartition géographique des Maisons de retraite et EHPAD en Seine-Maritime

Les établissements seniors de Seine-Maritime se répartissent entre zones urbaines et rurales, avec une forte concentration dans l'agglomération rouennaise et havraise. La métropole Rouen Normandie regroupe à elle seule près du tiers des structures, suivie par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Les secteurs de Dieppe, Yvetot, Bolbec et Neufchâtel-en-Bray complètent cette offre avec des résidences de proximité adaptées aux familles locales.

Le département présente une mixité intéressante de statuts juridiques. On recense 128 établissements publics, souvent rattachés aux centres hospitaliers locaux ou gérés par les CCAS, qui affichent des tarifs contenus et garantissent un accueil social. Le secteur privé associatif (privé non lucratif) représente 49 structures, portées par des fondations, mutuelles ou congrégations religieuses historiquement implantées en Normandie. Enfin, 22 établissements relèvent du privé commercial, généralement plus récents, avec des prestations hôtelières soignées et des services haut de gamme.

Pour les familles cherchant un hébergement senior à proximité, voici les principales villes du département :

Rouen : capitale normande et pôle médical majeur

Le Havre : grande offre côtière et urbaine

Dieppe : cadre balnéaire et tranquille

Sotteville-lès-Rouen : proche de Rouen, accessible en transport

Fécamp : ambiance côtière et patrimoine

Combien coûte un Maisons de retraite et EHPAD en Seine-Maritime

Le tarif médian d'un EHPAD en Seine-Maritime se situe à 2 460 € par mois, un montant légèrement inférieur à la moyenne nationale qui dépasse 2 600 € mensuels. Cette position relativement favorable s'explique par la forte présence du secteur public et associatif, qui tire les prix vers le bas. La fourchette constatée va de 714 € pour les places les plus accessibles, souvent dans des foyers-logements ou résidences autonomie, jusqu'à 5 304 € pour les établissements haut de gamme avec chambres individuelles spacieuses et services hôteliers étendus.

Le coût d'un séjour en maison de retraite se décompose en trois parties distinctes. Le tarif hébergement couvre le logement, les repas, l'entretien et l'animation. Le tarif dépendance varie selon le GIR (groupe iso-ressources) du résident et peut être partiellement couvert par l'APA. Enfin, le tarif soins est pris en charge par l'Assurance Maladie et n'apparaît pas sur la facture des familles.

Les écarts tarifaires entre établissements du département reflètent plusieurs facteurs : la localisation (Rouen centre coûte plus cher que Neufchâtel-en-Bray), l'ancienneté du bâti, le niveau de médicalisation et la qualité des prestations hôtelières. Un EHPAD public en zone rurale peut afficher un tarif hébergement autour de 1 800 € mensuels, quand une résidence privée rouennaise récente dépasse 3 500 €.

Bien choisir son établissement en Seine-Maritime

Choisir une maison de retraite pour un parent ou un conjoint reste une décision lourde, qui engage le bien-être quotidien de la personne accueillie. Plusieurs critères méritent votre attention avant de signer un contrat de séjour.

La proximité géographique arrive en tête des préoccupations familiales. Un établissement situé près du domicile des proches facilite les visites régulières, clé du moral des résidents. En Seine-Maritime, la desserte en transports en commun (métro rouennais, tramway, lignes de bus) oriente souvent le choix entre un EHPAD du centre-ville et une structure périurbaine. Consultez notre guide complet des critères pour choisir un EHPAD afin d'affiner votre recherche.

La qualité des soins et le ratio d'encadrement constituent un deuxième axe de vérification. Demandez le nombre d'aides-soignants et d'infirmiers par rapport au nombre de résidents, la présence d'un médecin coordonnateur, les protocoles en cas d'urgence. Les établissements labellisés ou certifiés HAS apportent une garantie supplémentaire.

L'ambiance et la vie sociale pèsent autant que le médical. Visitez plusieurs fois, à des horaires différents, pour observer la tenue du personnel, l'état des résidents dans les espaces communs, la propreté des lieux, l'odeur (révélatrice de l'hygiène). N'hésitez pas à déjeuner sur place pour tester la restauration.

Soins et vie quotidienne

Les EHPAD de Seine-Maritime assurent une prise en charge médicalisée adaptée aux personnes en perte d'autonomie, qu'elles souffrent de pathologies chroniques, de troubles neurodégénératifs type Alzheimer, ou d'une fragilité liée au grand âge. Chaque résidence possède un médecin coordonnateur, des infirmiers présents en continu et des aides-soignants qui assurent les gestes du quotidien : toilette, habillage, aide aux repas, mobilisation.

De nombreuses structures du département possèdent des unités protégées Alzheimer ou des unités de vie spécialisées pour les personnes désorientées. Ces espaces sécurisés, avec jardins thérapeutiques et activités adaptées, préservent l'autonomie résiduelle tout en garantissant la sécurité. Notre dossier sur les unités Alzheimer détaille leur fonctionnement.

Côté animation, les EHPAD seino-marins misent sur un programme hebdomadaire varié : ateliers mémoire, gymnastique douce, chorale, jeux de société, sorties culturelles à Rouen ou en bord de mer, interventions d'artistes locaux. Les grandes fêtes (Noël, carnaval, fête de la musique) rythment l'année et renforcent le lien entre résidents, familles et personnel. La présence d'animaux médiateurs (chiens, chats de maison) se développe dans plusieurs résidences du département.

La restauration reste un marqueur fort de la qualité de vie en établissement. Les cuisines sur place, privilégiées en Normandie, adaptent les menus aux régimes médicaux et aux préférences culturelles. Le poisson frais de Dieppe ou Fécamp, le cidre normand et les produits laitiers locaux figurent régulièrement au menu.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour

Trois formules principales coexistent dans les maisons de retraite seino-marines, chacune répondant à des besoins différents.

L'hébergement permanent constitue la formule classique : le résident s'installe durablement dans l'établissement, y reçoit courrier, famille, et y organise sa vie sociale. Le contrat de séjour engage la résidence sur l'ensemble des prestations (logement, restauration, soins, animation). C'est la solution adaptée aux personnes dont le maintien à domicile n'est plus possible.

L'hébergement temporaire, limité à 90 jours par an, répond à des situations de transition : convalescence après hospitalisation, absence de l'aidant familial (vacances, maladie), test avant une entrée définitive, sortie d'hiver pour une personne isolée. Cette formule soulage les aidants épuisés et évite les ruptures brutales. Plusieurs EHPAD de Rouen, Le Havre et Dieppe réservent des lits dédiés à ce type d'accueil.

L'accueil de jour autorise une personne vivant à domicile à fréquenter l'établissement une à plusieurs journées par semaine. Elle profite des activités, des repas, d'une surveillance médicale légère, tout en rentrant chez elle le soir. Cette solution ralentit l'évolution des troubles cognitifs, rompt l'isolement et donne un répit aux aidants. Consultez notre guide de l'accueil de jour pour comprendre les modalités pratiques.

APA, ASH et aides financières à Seine-Maritime

Le financement d'un séjour en EHPAD mobilise plusieurs dispositifs publics, que les familles connaissent souvent mal. En Seine-Maritime, le Département gère l'APA et l'ASH, tandis que la CAF intervient sur les aides au logement.

L'APA en établissement (Allocation Personnalisée d'Autonomie) couvre une partie du tarif dépendance selon le GIR du résident. Elle est versée directement à l'EHPAD pour réduire la facture. Les dossiers se déposent auprès du Département de Seine-Maritime, dont le service autonomie traite les demandes en quelques semaines. Le reste à charge dépendance pour les familles correspond au tarif GIR 5-6 (la partie non couverte par l'APA).

L'ASH (Aide Sociale à l'Hébergement) intervient quand les ressources du résident et de ses obligés alimentaires ne couvrent pas le tarif hébergement. Elle est attribuée sous conditions de ressources et uniquement dans les établissements habilités à l'aide sociale, majoritairement publics et associatifs en Seine-Maritime. Attention : l'ASH est récupérable sur la succession du bénéficiaire, ce qui modifie la transmission patrimoniale.

D'autres aides complètent ces dispositifs :

L' APL ou l'ALS pour les résidents éligibles, selon le conventionnement de l'établissement

ou l'ALS pour les résidents éligibles, selon le conventionnement de l'établissement La réduction d'impôt de 25 % sur les frais d'hébergement et de dépendance, plafonnée à 10 000 € de dépenses annuelles

Les aides des caisses de retraite complémentaires (Agirc-Arrco notamment) pour les anciens salariés

Notre dossier sur le financement d'une maison de retraite détaille les démarches administratives et les calculs de reste à charge selon votre situation.

Pour comparer les 105 maisons de retraite et EHPAD de Seine-Maritime, consultez et filtrez les établissements par localisation, tarif et statut juridique sur BookingSeniors - Maisons de retraite et EHPAD en Seine-Maritime. Chaque fiche détaille les prestations, les capacités d'accueil et les coordonnées pour organiser une visite.