Résidence La Palmeraie à Caen (14)
5.0 (8)
Maison de retraite / EHPAD à Caen (14)
2 rue René Cassin, 14000 Caen
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et aides au logement Équipe paramédicale interne pluridisciplinaire Gestion par le groupe DomusVi
À propos de l'établissement
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence La Palmeraie
Questions fréquentes
Quels professionnels de santé interviennent dans la résidence ?
L'établissement dispose d'une équipe interne comprenant des aides-soignants, un psychologue, un psychomotricien, un ergothérapeute et un kinésithérapeute. Cet accompagnement pluridisciplinaire vise le bien-être physique et moral des résidents au quotidien.
Mon parent peut-il bénéficier d'aides financières pour son séjour ?
Oui. La résidence est habilitée à l'APA (allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (aide sociale à l'hébergement) et aux aides au logement APL / ALS. L'équipe peut vous orienter dans les démarches administratives correspondantes.
Y a-t-il une présence soignante la nuit ?
L'établissement ne dispose pas d'équipe de nuit ni d'infirmière de nuit dédiées. Nous vous invitons à contacter directement la résidence au 02 31 06 21 51 pour connaître les modalités précises de surveillance nocturne.
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence La Palmeraie
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Places disponibles
Résidence Beaulieu
5.0 (10)
Caen (14000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 015 € par mois
Places disponibles
Les Rives Saint Nicolas
4.9 (12)
Caen (14000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 550 € par mois
Places disponibles
Résidence Médicis
5.0 (19)
Carpiquet (14650)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 285 € par mois
Places disponibles
Résidence Les Ondines
4.8 (10)
Grandcamp-Maisy (14450)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 715 € par mois
Places disponibles
Résidence La Barillière
4.9 (16)
Saint-Désir (14100)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 400 € par mois
Places disponibles
Résidence La Vallée d'Auge
4.8 (5)
Dozulé (14430)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 775 € par mois
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Caen
- Maisons de retraite / EHPAD→
Bayeux(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Pont-l'Évêque(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Falaise(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Courseulles-sur-Mer(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Trouville-sur-Mer(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Vire(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Lisieux(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Ouistreham(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Clécy(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Cormelles-le-Royal(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Fleury-sur-Orne(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Douvres-la-Délivrande(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Épron(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Isigny-sur-Mer(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Trévières(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Sever-Calvados(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Cyr-du-Ronceray(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Aignan-de-Cramesnil(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Grandcamp-Maisy(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Deauville(1)