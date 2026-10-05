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Résidence La Palmeraie à Caen (14)

5.0 (8)
Maison de retraite / EHPAD à Caen (14)
2 rue René Cassin, 14000 Caen

Les points forts de l'établissement

Habilité APA, ASH et aides au logement Équipe paramédicale interne pluridisciplinaire Gestion par le groupe DomusVi

À propos de l'établissement

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Résidence La Palmeraie

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Questions fréquentes

Quels professionnels de santé interviennent dans la résidence ?
L'établissement dispose d'une équipe interne comprenant des aides-soignants, un psychologue, un psychomotricien, un ergothérapeute et un kinésithérapeute. Cet accompagnement pluridisciplinaire vise le bien-être physique et moral des résidents au quotidien.
Mon parent peut-il bénéficier d'aides financières pour son séjour ?
Oui. La résidence est habilitée à l'APA (allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (aide sociale à l'hébergement) et aux aides au logement APL / ALS. L'équipe peut vous orienter dans les démarches administratives correspondantes.
Y a-t-il une présence soignante la nuit ?
L'établissement ne dispose pas d'équipe de nuit ni d'infirmière de nuit dédiées. Nous vous invitons à contacter directement la résidence au 02 31 06 21 51 pour connaître les modalités précises de surveillance nocturne.

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