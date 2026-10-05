Quels soins spécialisés sont proposés aux résidents atteints d'Alzheimer ? Les Rives Saint Nicolas disposent d'une unité protégée dédiée aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés. Un dispositif anti-fugue sécurise l'unité. L'accompagnement inclut des ateliers de stimulation cognitive, de la musicothérapie et de la zoothérapie, encadrés par un psychologue et un ergothérapeute internes.

Quelles activités bien-être sont accessibles dans la résidence ? L'établissement propose un espace balnéothérapie et un espace bien-être. Les résidents peuvent aussi profiter d'art-thérapie, de musicothérapie, de gymnastique douce et de zoothérapie. Des soins de coiffure et de pédicure sont réalisés sur place.