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Les Rives Saint Nicolas à Caen (14)

4.9 (12)
Maison de retraite / EHPAD à Caen (14)
92 Rue Saint-Martin, 14000 Caen

Les points forts de l'établissement

Balnéothérapie et espace bien-être avec art-thérapie Unité protégée Alzheimer avec dispositif anti-fugue Bus lignes 2 et 9 à deux pas, centre-ville de Caen

À propos de l'établissement

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Les Rives Saint Nicolas

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Questions fréquentes

Quels soins spécialisés sont proposés aux résidents atteints d'Alzheimer ?
Les Rives Saint Nicolas disposent d'une unité protégée dédiée aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés. Un dispositif anti-fugue sécurise l'unité. L'accompagnement inclut des ateliers de stimulation cognitive, de la musicothérapie et de la zoothérapie, encadrés par un psychologue et un ergothérapeute internes.
Quelles activités bien-être sont accessibles dans la résidence ?
L'établissement propose un espace balnéothérapie et un espace bien-être. Les résidents peuvent aussi profiter d'art-thérapie, de musicothérapie, de gymnastique douce et de zoothérapie. Des soins de coiffure et de pédicure sont réalisés sur place.
Comment se rendre à la résidence Les Rives Saint Nicolas ?
Située en centre-ville de Caen, la résidence est accessible par les lignes de bus 2 et 9, arrêt Guillaume. La gare de Caen se trouve à quelques minutes. Un parking est disponible sur place pour les visiteurs.

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