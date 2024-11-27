Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Caen
LA RÉSIDENCE LES RIVES SAINT NICOLAS EST SANS DOUTE LE MEILLEUR ÉTABLISSEMENT POUR PRENDRE SOIN DE NOS AÎNÉS À CAEN. LE PERSONNEL, LES SOIGNANTS, L'ACCUEIL, LA DIRECTRICE MADAME CARPENTIER, ET TOUTE SON ÉQUIPE FONT PREUVE CHAQUE JOUR DE COMPÉTENCES, ÉCOUTE, GENTILLESSE, PATIENCE. J'AI PU ÊTRE ENFIN RASSURÉE DE SAVOIR MA MAMAN DANS UNE MAISON SÉRIEUSE ET PROFESSIONNELLE. J'AI EU BEAUCOUP DE DÉCONVENUES ET DE SOUCIS CES DERNIERS TEMPS AVEC MA MAMAN SUR GRANVILLE ET DANS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT DE CAEN POUR POUVOIR DIRE QUE NOUS AVONS LA CHANCE DANS NOTRE VILLE DE CAEN D'AVOIR AUSSI DE TRÈS BONS ÉTABLISSEMENTS ET DE BONS PROFESSIONNELS TRÈS DÉVOUÉS. JE TENAIS À REMERCIER L'ÉQUIPE ET LA DIRECTRICE POUR L'ACCUEIL QUI M'A ÉTÉ DONNÉ. IL EST IMPORTANT DE SIGNALER QU'IL EXISTE ENCORE DE BONNES ADRESSES QUI PEUVENT ACCUEILLIR NOS PARENTS EN TOUTE CONFIANCE HUMANITÉ ET SÉRÉNITÉ. GRAND MERCI À EUX !
Par Bénédicte P. • Les Rives Saint Nicolas , Caen
Notre père est depuis 3 mois dans l'établissement.La directrice est à l'écoute.Merci au personnel pour ses bons soins (infirmiers/ères,aides-soignants/tes,psychologue,accueil et tout le personnel ). La chambre est spacieuse et confortable,les locaux renovés ; la cuisine personnalisée.Les animations sont variées. La kinésithérapeute vient le voir 2 fois par semaine.De plus la maison de retraite bénéficie d'un médecin coordinateur. Cordialement, Famille J.Bouté
Par Dominique B. • Les Rives Saint Nicolas , Caen
Un bien agréable moment passé avec mon frère et ma belle soeur, résidents. Un déjeuner très agréable ensemble dans la petite salle à manger des visiteurs sans oublié le sourire et l'attention de l'ensemble du personnel. Nos anciens ont tellement besoin de ce type d'accompagnement. Merci Claudine et Philippe J.T
Par Laiterie 4. • Les Rives Saint Nicolas , Caen
J’ai eu l’opportunité de faire un stage au sein de la résidence La Palmeraie, aux côtés de la psychologue de l’établissement. Ce fut un stage très enrichissant au cours duquel j’ai découvert une équipe pluridisciplinaire bienveillante avec la volonté de proposer un accompagnement individualisé à ses résidents. Encore merci à l’équipe pour son accueil chaleureux et son professionnalisme tout au long de mon stage.
Par Eleonore D. • Résidence La Palmeraie , Caen