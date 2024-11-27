LA RÉSIDENCE LES RIVES SAINT NICOLAS EST SANS DOUTE LE MEILLEUR ÉTABLISSEMENT POUR PRENDRE SOIN DE NOS AÎNÉS À CAEN. LE PERSONNEL, LES SOIGNANTS, L'ACCUEIL, LA DIRECTRICE MADAME CARPENTIER, ET TOUTE SON ÉQUIPE FONT PREUVE CHAQUE JOUR DE COMPÉTENCES, ÉCOUTE, GENTILLESSE, PATIENCE. J'AI PU ÊTRE ENFIN RASSURÉE DE SAVOIR MA MAMAN DANS UNE MAISON SÉRIEUSE ET PROFESSIONNELLE. J'AI EU BEAUCOUP DE DÉCONVENUES ET DE SOUCIS CES DERNIERS TEMPS AVEC MA MAMAN SUR GRANVILLE ET DANS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT DE CAEN POUR POUVOIR DIRE QUE NOUS AVONS LA CHANCE DANS NOTRE VILLE DE CAEN D'AVOIR AUSSI DE TRÈS BONS ÉTABLISSEMENTS ET DE BONS PROFESSIONNELS TRÈS DÉVOUÉS. JE TENAIS À REMERCIER L'ÉQUIPE ET LA DIRECTRICE POUR L'ACCUEIL QUI M'A ÉTÉ DONNÉ. IL EST IMPORTANT DE SIGNALER QU'IL EXISTE ENCORE DE BONNES ADRESSES QUI PEUVENT ACCUEILLIR NOS PARENTS EN TOUTE CONFIANCE HUMANITÉ ET SÉRÉNITÉ. GRAND MERCI À EUX !

Par Bénédicte P. • Les Rives Saint Nicolas , Caen