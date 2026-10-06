Résidence La Barillière à Saint-Désir (14)
4.9 (16)
Maison de retraite / EHPAD à Saint-Désir (14)
57 rue de l'Oppidum, 14100 Saint-Désir
Les points forts de l'établissement
Unité protégée Alzheimer de 14 places Habilitée APA, ASH et APL/ALS Grand parc arboré au Pays d'Auge
À propos de l'établissement
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Résidence La Barillière
Questions fréquentes
La résidence dispose-t-elle d'une unité Alzheimer ?
Oui, la Résidence La Barillière propose une unité protégée de 14 places dédiée aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Cet espace sécurisé offre un accompagnement adapté avec une équipe formée aux troubles cognitifs.
Quelles aides financières sont acceptées ?
L'établissement est habilité à l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA), à l'Aide sociale à l'hébergement (ASH) ainsi qu'aux aides au logement (APL/ALS). Ces dispositifs permettent de réduire significativement le reste à charge des familles selon leur situation.
Y a-t-il une présence soignante la nuit ?
Une équipe de nuit interne assure une présence continue auprès des résidents. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit dédiée sur place, l'astreinte étant organisée selon les protocoles du groupe DomusVi.
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