Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Trouville-sur-Mer
Le Normandia, c’est pas une maison de retraite, c’est un club Med version déambulateur ! Francis s’est découvert une passion pour le tricot synchronisé pendant qu’Isabelle règne en star du bingo. Les après-midis karaoké sur du Charles Trenet réveillent même les plus endormis. Ambiance garantie !
Par Nathanael M. • Résidence Normandia , Trouville-sur-Mer
Équipe très compétente. Infrastructure magnifique
Par Pierre F. • Résidence Normandia , Trouville-sur-Mer
La résidence est particulièrement très agréable. Le personnel est chaleureux et accueillant. Malgré les réticences de ma mère à participer à toute activité, elle semble contente de son séjour car l'ensemble du personnel a été attentif et patient. Merci beaucoup.
Par Claude W. • Résidence Normandia , Trouville-sur-Mer
Merci à toute l'équipe qui prend soin de ma grand-mère, au top les filles de l'accueil, les soins dans son secteur et tous les autres membres de l'équipe aussi ! Bravo et continuez comme ça !
Par Sabrina G. • Résidence Normandia , Trouville-sur-Mer
C'est très propre digne d un grand hôtel très bonne déco bien sécurisé .merveilleux parc pour profiter du soleil
Par Chat R. • Résidence Normandia , Trouville-sur-Mer