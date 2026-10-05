Résidence Les Blacassins à Plan-de-Cuques (13)
4.8 (12)
Maison de retraite / EHPAD à Plan-de-Cuques (13)
Avenue Georges Pompidou, 13380 Plan-de-Cuques
Les points forts de l'établissement
Habilité à l'aide sociale à l'hébergement (ASH) Habilité APA pour l'autonomie Habilité APL / ALS pour le logement
À propos de l'établissement
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Résidence Les Blacassins
Questions fréquentes
La résidence accepte-t-elle l'aide sociale à l'hébergement ?
Oui, la Résidence Les Blacassins est habilitée à l'aide sociale à l'hébergement (ASH). Cette habilitation permet une prise en charge des frais pour les résidents dont les ressources sont insuffisantes. Il convient de constituer un dossier auprès des services compétents du département.
Mon parent peut-il bénéficier de l'APA dans cet établissement ?
Oui, l'établissement est habilité APA, au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie. Cette aide contribue au financement de l'accompagnement lié à la perte d'autonomie. Le montant dépend du niveau de dépendance et des ressources du résident.
Où se situe la résidence et est-elle facile d'accès ?
La résidence se trouve avenue Georges Pompidou à Plan-de-Cuques, dans les Bouches-du-Rhône, aux portes de Marseille. Son secteur résidentiel et calme la rend accessible aux familles de la commune comme du reste du département. Vous pouvez contacter l'établissement au 04 91 05 61 05 pour organiser une visite.
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