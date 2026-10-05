La résidence accepte-t-elle l'aide sociale à l'hébergement ? Oui, la Résidence Les Blacassins est habilitée à l'aide sociale à l'hébergement (ASH). Cette habilitation permet une prise en charge des frais pour les résidents dont les ressources sont insuffisantes. Il convient de constituer un dossier auprès des services compétents du département.

Mon parent peut-il bénéficier de l'APA dans cet établissement ? Oui, l'établissement est habilité APA, au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie. Cette aide contribue au financement de l'accompagnement lié à la perte d'autonomie. Le montant dépend du niveau de dépendance et des ressources du résident.