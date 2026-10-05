Résidence Sainte-Anne à Marseille (13)
Maison de retraite / EHPAD à Marseille (13)
50 boulevard Verne, 13000 Marseille
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL/ALS cumulables Établissement géré par le groupe DomusVi Localisation centrale à Marseille bien desservie
À propos de l'établissement
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Résidence Sainte-Anne
Questions fréquentes
Quelles aides financières sont acceptées à la Résidence Sainte-Anne ?
L'établissement est habilité à recevoir trois dispositifs d'aide : l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie), l'ASH (Aide Sociale à l'Hébergement) et l'APL/ALS (Aide au Logement). Ces aides sont cumulables selon la situation du résident. Elles permettent de réduire significativement le reste à charge pour les familles aux ressources modestes.
Où se situe précisément la résidence et comment s'y rendre ?
La Résidence Sainte-Anne est implantée au 50 boulevard Verne, dans le 13000 Marseille, au cœur des Bouches-du-Rhône. Sa localisation marseillaise permet un accès aisé par les transports en commun de la ville. Pour toute visite ou information, vous pouvez contacter l'établissement au 04 91 32 01 00.
À quel groupe appartient l'établissement ?
La Résidence Sainte-Anne est gérée par DomusVi, l'un des principaux groupes français spécialisés dans l'accompagnement des personnes âgées. Ce rattachement assure aux résidents et à leurs familles l'application de standards de qualité homogènes et un suivi structuré. Pour toute demande, l'email dédié est dir-ste-anne-marseille@domusvi.com.
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