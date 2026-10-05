Quelles aides financières sont acceptées à la Résidence Sainte-Anne ? L'établissement est habilité à recevoir trois dispositifs d'aide : l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie), l'ASH (Aide Sociale à l'Hébergement) et l'APL/ALS (Aide au Logement). Ces aides sont cumulables selon la situation du résident. Elles permettent de réduire significativement le reste à charge pour les familles aux ressources modestes.

Où se situe précisément la résidence et comment s'y rendre ? La Résidence Sainte-Anne est implantée au 50 boulevard Verne, dans le 13000 Marseille, au cœur des Bouches-du-Rhône. Sa localisation marseillaise permet un accès aisé par les transports en commun de la ville. Pour toute visite ou information, vous pouvez contacter l'établissement au 04 91 32 01 00.