Résidence du Palais à Marseille (13)
5.0 (24)
Maison de retraite / EHPAD à Marseille (13)
7 rue Roux de Brignoles, 13000 Marseille
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL/ALS Emplacement en centre-ville de Marseille Établissement du groupe DomusVi
À propos de l'établissement
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Résidence du Palais
Questions fréquentes
La Résidence du Palais accepte-t-elle les aides financières ?
Oui, l'établissement est habilité à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Les résidents éligibles peuvent donc mobiliser ces dispositifs pour le financement de leur hébergement et de leur accompagnement.
Où se situe exactement la résidence et est-elle facile d'accès ?
La résidence se trouve au 7 rue Roux de Brignoles, en plein centre de Marseille (13000). Cet emplacement urbain facilite l'accès par les transports en commun et rend les visites des familles plus simples au quotidien.
À quel groupe appartient la Résidence du Palais ?
La Résidence du Palais est un établissement privé rattaché au groupe DomusVi, un acteur reconnu de l'accompagnement des personnes âgées en France. Pour toute question, il est possible de contacter directement l'établissement au 04 96 16 25 00.
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