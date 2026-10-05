La Résidence du Palais accepte-t-elle les aides financières ? Oui, l'établissement est habilité à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Les résidents éligibles peuvent donc mobiliser ces dispositifs pour le financement de leur hébergement et de leur accompagnement.

Où se situe exactement la résidence et est-elle facile d'accès ? La résidence se trouve au 7 rue Roux de Brignoles, en plein centre de Marseille (13000). Cet emplacement urbain facilite l'accès par les transports en commun et rend les visites des familles plus simples au quotidien.