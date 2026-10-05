Quelles aides financières sont acceptées à la Résidence Les Anémones ? L'établissement est habilité à recevoir trois aides cumulables selon la situation du résident : l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie) pour financer la dépendance, l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) pour les ressources modestes, et l'APL/ALS (Aide au logement) versée par la CAF. Le dossier d'admission permet de vérifier l'éligibilité à chacune de ces aides.

Y a-t-il une présence médicale la nuit dans l'établissement ? La Résidence Les Anémones ne dispose pas d'équipe de nuit ni d'infirmière de nuit dédiée. Pour les situations nécessitant une surveillance médicale nocturne renforcée, il est recommandé d'échanger avec la direction lors de la visite afin de vérifier l'adéquation de l'établissement avec le profil de santé du futur résident.