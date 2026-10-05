Résidence Les Anémones à Marseille (13)
4.8 (19)
Maison de retraite / EHPAD à Marseille (13)
67 chemin des Anémones, 13000 Marseille
Les points forts de l'établissement
Habilitée APA, ASH et APL pour aides financières Située à Marseille proche des commerces Établissement privé du groupe DomusVi
À propos de l'établissement
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Résidence Les Anémones
Questions fréquentes
Quelles aides financières sont acceptées à la Résidence Les Anémones ?
L'établissement est habilité à recevoir trois aides cumulables selon la situation du résident : l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie) pour financer la dépendance, l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) pour les ressources modestes, et l'APL/ALS (Aide au logement) versée par la CAF. Le dossier d'admission permet de vérifier l'éligibilité à chacune de ces aides.
Y a-t-il une présence médicale la nuit dans l'établissement ?
La Résidence Les Anémones ne dispose pas d'équipe de nuit ni d'infirmière de nuit dédiée. Pour les situations nécessitant une surveillance médicale nocturne renforcée, il est recommandé d'échanger avec la direction lors de la visite afin de vérifier l'adéquation de l'établissement avec le profil de santé du futur résident.
Comment organiser une visite de la résidence ?
Les visites se planifient sur rendez-vous en contactant le secrétariat au 04 91 88 88 88 ou par mail à dir-anemones-marseille@domusvi.com. La direction reçoit les familles pour présenter les locaux, les chambres disponibles et répondre aux questions liées à l'admission et au projet de vie du futur résident.
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