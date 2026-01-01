BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Maison De Retraite La Salette Montval à Marseille (13)

Photo de Maison De Retraite La Salette Montval - Maison de retraite / EHPAD
Maison de retraite / EHPAD à Marseille (13)
93, CHEMIN JOSEPH AIGUIER, 13000 Marseille

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Maison De Retraite La Salette Montval

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Marseille