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Résidence Les Grands Pins à Marignane (13)

4.8 (5)
Maison de retraite / EHPAD à Marignane (13)
22 Avenue des Combattants d'Afrique du Nord, 13700 Marignane

Les points forts de l'établissement

Habilité APA, ASH et APL/ALS Équipe de nuit et soignante interne Gérée par le groupe emeis

À propos de l'établissement

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Résidence Les Grands Pins

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Questions fréquentes

Y a-t-il une présence soignante la nuit dans la résidence ?
Oui, une équipe de nuit interne est présente sur site pour veiller à la sécurité et au bien-être des résidents. À noter cependant qu'il n'y a pas d'infirmière de nuit dédiée dans l'établissement.
Quelles aides financières peut-on solliciter pour cet établissement ?
La résidence est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces dispositifs peuvent être mobilisés selon la situation de votre proche pour réduire le reste à charge.
Quels professionnels de santé interviennent auprès des résidents ?
L'établissement dispose en interne d'un médecin coordonnateur, d'une infirmière cadre, d'aides-soignants, d'un psychologue et d'un psychomotricien. En revanche, il n'y a pas de psychiatre ni d'ergothérapeute en interne.

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