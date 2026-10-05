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Résidence Les Temps Bleus à Châteauneuf-les-Martigues (13)

5.0 (22)
Maison de retraite / EHPAD à Châteauneuf-les-Martigues (13)
21 boulevard Pierre Mendès France, 13220 Châteauneuf-les-Martigues

Les points forts de l'établissement

Habilité APA, ASH et aides au logement Établissement géré par le groupe DomusVi Cadre méditerranéen proche de Marseille

À propos de l'établissement

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Résidence Les Temps Bleus

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Questions fréquentes

La résidence accepte-t-elle l'aide sociale à l'hébergement ?
Oui, la Résidence Les Temps Bleus est habilitée à l'aide sociale à l'hébergement (ASH). Elle est également habilitée à l'APA et aux aides au logement (APL/ALS). Selon la situation de votre proche, plusieurs dispositifs de soutien financier peuvent être mobilisés.
Où se situe exactement l'établissement ?
La résidence se trouve au 21 boulevard Pierre Mendès France à Châteauneuf-les-Martigues (13220), dans les Bouches-du-Rhône. Elle est facilement accessible depuis Marseille et Martigues, dans un cadre méditerranéen proche de l'étang de Berre.
Quelles activités sont proposées aux résidents ?
La résidence organise des animations régulières : ateliers, moments festifs et activités collectives. Ces temps partagés favorisent le lien social et le bien-être des résidents. Pour connaître le programme détaillé, vous pouvez contacter directement l'établissement au 04 42 10 25 00.

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