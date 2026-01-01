Maison De Retraite La Soubeyrane à Cassis (13)
Maison de retraite / EHPAD à Cassis (13)
10, RUE DU DR EMMANUEL AGOSTINI, 13260 Cassis
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Maison De Retraite La Soubeyrane
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Maison De Retraite La Soubeyrane
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Places disponibles
Les Jardins de Sormiou
4.9 (24)
Marseille (13000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 910 € par mois
Places disponibles
La Bastide Des Oliviers
4.9 (11)
Vitrolles (13127)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 778 € par mois
Places disponibles
Résidence Marguerite
Marseille (13000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 610 € par mois
Places disponibles
Résidence l'Oustaou
4.9 (10)
Plan-de-Cuques (13380)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 820 € par mois
Places disponibles
Résidence L'Occitanie
4.9 (30)
Cabriès (13480)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 940 € par mois
Places disponibles
Val de Regny
5.0 (46)
Marseille (13000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 690 € par mois
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Cassis
- Maisons de retraite / EHPAD→
Marseille(70)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Aix-en-Provence(11)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Aubagne(10)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Salon-de-Provence(5)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Arles(5)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Plan-de-Cuques(4)
- Maisons de retraite / EHPAD→
La Ciotat(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Martigues(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Roquefort-la-Bédoule(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Marignane(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Maussane-les-Alpilles(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Châteauneuf-les-Martigues(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Vitrolles(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Mallemort(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Miramas(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Trets(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Gémenos(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Rémy-de-Provence(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Istres(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Cannat(2)