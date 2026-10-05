Résidence Les Terres Rouges à Aubagne (13)
4.8 (5)
Maison de retraite / EHPAD à Aubagne (13)
1 Place de l'Église, 13400 Aubagne
Les points forts de l'établissement
Habilité APA pour l'autonomie Habilité ASH à l'aide sociale Habilité APL / ALS au logement
À propos de l'établissement
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Résidence Les Terres Rouges
Questions fréquentes
La résidence accepte-t-elle l'aide sociale à l'hébergement ?
Oui, la Résidence Les Terres Rouges est habilitée à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement). Ce dispositif peut aider à financer le séjour pour les personnes aux ressources modestes. Il est conseillé de se rapprocher de la direction pour étudier les conditions d'éligibilité.
Où se situe exactement l'établissement à Aubagne ?
La résidence est implantée au 1 Place de l'Église, en plein cœur d'Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Cet emplacement central facilite les visites des familles et l'accès aux commerces et services de la ville. La proximité de Marseille constitue également un atout.
Quelles aides financières sont possibles pour le séjour ?
L'établissement est habilité à l'APA, à l'ASH et à l'APL / ALS. Ces trois dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon le niveau d'autonomie et les ressources du résident. La direction peut vous accompagner dans la constitution des dossiers correspondants.
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