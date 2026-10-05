BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Résidence Les Terres Rouges à Aubagne (13)

4.8 (5)
Maison de retraite / EHPAD à Aubagne (13)
1 Place de l'Église, 13400 Aubagne

Les points forts de l'établissement

Habilité APA pour l'autonomie Habilité ASH à l'aide sociale Habilité APL / ALS au logement

À propos de l'établissement

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Les Terres Rouges

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Questions fréquentes

La résidence accepte-t-elle l'aide sociale à l'hébergement ?
Oui, la Résidence Les Terres Rouges est habilitée à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement). Ce dispositif peut aider à financer le séjour pour les personnes aux ressources modestes. Il est conseillé de se rapprocher de la direction pour étudier les conditions d'éligibilité.
Où se situe exactement l'établissement à Aubagne ?
La résidence est implantée au 1 Place de l'Église, en plein cœur d'Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Cet emplacement central facilite les visites des familles et l'accès aux commerces et services de la ville. La proximité de Marseille constitue également un atout.
Quelles aides financières sont possibles pour le séjour ?
L'établissement est habilité à l'APA, à l'ASH et à l'APL / ALS. Ces trois dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon le niveau d'autonomie et les ressources du résident. La direction peut vous accompagner dans la constitution des dossiers correspondants.

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Aubagne