La résidence accepte-t-elle l'aide sociale à l'hébergement ? Oui, la Résidence Les Terres Rouges est habilitée à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement). Ce dispositif peut aider à financer le séjour pour les personnes aux ressources modestes. Il est conseillé de se rapprocher de la direction pour étudier les conditions d'éligibilité.

Où se situe exactement l'établissement à Aubagne ? La résidence est implantée au 1 Place de l'Église, en plein cœur d'Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Cet emplacement central facilite les visites des familles et l'accès aux commerces et services de la ville. La proximité de Marseille constitue également un atout.