Résidence Castel Roseraie à Aubagne (13)
5.0 (5)
Maison de retraite / EHPAD à Aubagne (13)
653 chemin de la Louve, 13400 Aubagne
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL/ALS Cadre verdoyant sur les hauteurs d'Aubagne Établissement géré par le groupe DomusVi
À propos de l'établissement
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Castel Roseraie
Questions fréquentes
La résidence accepte-t-elle les aides financières ?
Oui, la Résidence Castel Roseraie est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Les résidents éligibles peuvent ainsi bénéficier d'un accompagnement financier pour leur hébergement.
Où se situe précisément l'établissement ?
La résidence se trouve au 653 chemin de la Louve à Aubagne (13400), dans les Bouches-du-Rhône. Elle bénéficie d'un emplacement calme sur les hauteurs de la commune, facilement accessible depuis Marseille et les communes alentour.
Comment contacter la résidence pour une demande ?
Vous pouvez joindre l'établissement par téléphone au 04 42 03 15 67 ou par courriel à l'adresse dir-roseraie-aubagne@domusvi.com. L'équipe répond aux questions des familles et accompagne les démarches d'admission.
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Castel Roseraie
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Places disponibles
Les Jardins de Sormiou
4.9 (24)
Marseille (13000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 910 € par mois
Places disponibles
La Bastide Des Oliviers
4.9 (11)
Vitrolles (13127)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 778 € par mois
Places disponibles
Résidence Marguerite
Marseille (13000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 610 € par mois
Places disponibles
Résidence l'Oustaou
4.9 (10)
Plan-de-Cuques (13380)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 820 € par mois
Places disponibles
Résidence L'Occitanie
4.9 (30)
Cabriès (13480)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 940 € par mois
Places disponibles
Val de Regny
5.0 (46)
Marseille (13000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 690 € par mois
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Aubagne
- Maisons de retraite / EHPAD→
Marseille(70)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Aix-en-Provence(11)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Salon-de-Provence(5)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Arles(5)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Plan-de-Cuques(4)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Marignane(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Roquefort-la-Bédoule(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Martigues(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
La Ciotat(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Mallemort(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Vitrolles(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Miramas(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Maussane-les-Alpilles(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Trets(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Cannat(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Gémenos(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Rémy-de-Provence(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Istres(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Châteauneuf-les-Martigues(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Rognes(2)