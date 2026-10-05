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Résidence Castel Roseraie à Aubagne (13)

5.0 (5)
Maison de retraite / EHPAD à Aubagne (13)
653 chemin de la Louve, 13400 Aubagne

Les points forts de l'établissement

Habilité APA, ASH et APL/ALS Cadre verdoyant sur les hauteurs d'Aubagne Établissement géré par le groupe DomusVi

À propos de l'établissement

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Résidence Castel Roseraie

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Questions fréquentes

La résidence accepte-t-elle les aides financières ?
Oui, la Résidence Castel Roseraie est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Les résidents éligibles peuvent ainsi bénéficier d'un accompagnement financier pour leur hébergement.
Où se situe précisément l'établissement ?
La résidence se trouve au 653 chemin de la Louve à Aubagne (13400), dans les Bouches-du-Rhône. Elle bénéficie d'un emplacement calme sur les hauteurs de la commune, facilement accessible depuis Marseille et les communes alentour.
Comment contacter la résidence pour une demande ?
Vous pouvez joindre l'établissement par téléphone au 04 42 03 15 67 ou par courriel à l'adresse dir-roseraie-aubagne@domusvi.com. L'équipe répond aux questions des familles et accompagne les démarches d'admission.

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